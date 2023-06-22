İhtiyaç kredisi faiz oranları sil baştan değişti! 25, 35, 45, 55, 65, 75, 100 bin TL ihtiyaç kredisi faiz oranı ve geri ödeme planı! Halkbank, TEB, İNG...
Bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları güncellendi. İhtiyaç kredisinde hesaplamalar değişti. ''Bankaların ihtiyaç faizi kredisi ne oldu?'' sorusu gündemde sıkça araştırılmaya başlandı. Peki hangi banka yüzde kaç faizle kredi veriyor? 20- 25- 30- 35- 40- 45- 50- 55- 60- 65- 70- 75- 80- 85- 90- 95- 100 bin TL ihtiyaç kredi geri ödemesi ne kadar, faiz oranı yüzde kaç? Kamu bankaları, özel bankalar: Halkbank, Ziraat, Vakıf, TEB, İNG, Yapı Kredi, Akbank, QNB Finansbank, İş Bankası, Garanti BBVA, Denizbank...
22.06.2023 16:45 - Son Güncelleme: 22.06.2023 16:55
Banka banka ihtiyaç kredisi faiz oranları sil baştan değişti! 25, 35, 45, 55, 65, 75, 100 bin TL ihtiyaç kredisi faiz oranı ve geri ödeme planı belli oldu. Peki hangi banka ne kadar ihtiyaç kredisi veriyor? Faiz oranları ne kadar? Halkbank, TEB, İNG...