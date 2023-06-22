İhtiyaç kredisi faiz oranları sil baştan değişti! 25, 35, 45, 55, 65, 75, 100 bin TL ihtiyaç kredisi faiz oranı ve geri ödeme planı! Halkbank, TEB, İNG...

Banka banka ihtiyaç kredisi faiz oranları sil baştan değişti! 25, 35, 45, 55, 65, 75, 100 bin TL ihtiyaç kredisi faiz oranı ve geri ödeme planı belli oldu. Peki hangi banka ne kadar ihtiyaç kredisi veriyor? Faiz oranları ne kadar? Halkbank, TEB, İNG...