RAFLARA DÜŞTÜ! BİM 22-23-24-25 Haziran 2023 katalog şimdi yayımda! Bu hafta Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar BİM’de neler var?

Bu Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar BİM'de neler var merak konusu oldu. BİM 22-23-24-25 Haziran 2023 aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Yeni indirimler de böylelikle belli oldu. Haftanın iki günü yeni katalog yayımlayan BİM marketleri Kurban Bayramı yaklaşırken bayrama özel indirimlerini de duyurdu. İşte, BİM aktüel ürün kataloğu tam liste.