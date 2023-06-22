RAFLARA DÜŞTÜ! BİM 22-23-24-25 Haziran 2023 katalog şimdi yayımda! Bu hafta Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar BİM'de neler var?
BİM aktüel ürünler listesi yayımlandı. Kurban Bayramı için özel katalog hazırlandı. Her Salı ve Cuma günleri yeni kampanyalar başlatan BİM marketleri bu haftanın yeni indirimli ürünlerini raflarda dizmeye başladı. Bu haftadan itibaren BİM marketlerinde katlanabilir elektrikli bisiklet, derin dondurucu, ayakkabı dolabı ve mangal malzemeleri olacak. Ayrıca bayrama özel çikolata ve şeker gibi ürünler de yeni fiyatlarıyla raflardaki yerini aldı. İşte 22-23-24-25 Haziran 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu.
22.06.2023 16:03 - Son Güncelleme: 22.06.2023 16:03
Bu Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar BİM'de neler var merak konusu oldu. BİM 22-23-24-25 Haziran 2023 aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Yeni indirimler de böylelikle belli oldu. Haftanın iki günü yeni katalog yayımlayan BİM marketleri Kurban Bayramı yaklaşırken bayrama özel indirimlerini de duyurdu. İşte, BİM aktüel ürün kataloğu tam liste.