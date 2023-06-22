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Haberler Ekonomi Kademeli emeklilik torbasında 9000 günden az 7200'le emeklilik listede! Prim gün şartında müjde! 50- 55 yaş makası! Staj, çıraklık, Bağkur affı...

Kademeli emeklilik torbasında 9000 günden az 7200'le emeklilik listede! Prim gün şartında müjde! 50- 55 yaş makası! Staj, çıraklık, Bağkur affı...

EYT müjdesinin hemen ardından milyonlarca kişi emekli olurken, EYT ile emekliliği kıl payı kaçıranlar ise yeni düzenlemeyi beklemeye koyuldu. Kapsam dışındakiler erken emeklilik için son dakika açıklamaları ve detayları yakından takip ediyor. Bu noktada SGK tarafından vergi indirimiyle erken emeklilik fırsatı dikkat çekiyor. Peki erken emeklilik için aranan şartlar neler, kimler yararlanabilir? Yaş şartı ile 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlara SSK'dan 3600, Bağ-Kur'dan 5400 günle kısmi emeklilik imkanı! İşte Bağ-Kur reformu hakkında merak edilenler...

22.06.2023 18:11 - Son Güncelleme: 22.06.2023 18:11
Kademeli emeklilik torbasında 9000 günden az 7200’le emeklilik listede! Prim gün şartında müjde! 50- 55 yaş makası! Staj, çıraklık, Bağkur affı...

5 milyona yakın kişinin Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasası ile yüzü güldü. EYT ile emeklilik hayaline kavuşamayanlar ise emeklilik için diğer yolları araştırıyor. Bu noktada gözler yeni emeklilik sistemi için atılacak adımlarda! Peki erken emeklilik için detaylar belli oldu mu, son durum ne? İşte detaylar...

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Kademeli emeklilik torbasında 9000 günden az 7200’le emeklilik listede! Prim gün şartında müjde! 50- 55 yaş makası! Staj, çıraklık, Bağkur affı...

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasasıyla birlikte 5 milyona yakın kişiye emeklilik yolu açıldı. 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlar ya da borçlanmayla başlangıcını bu tarihe çekenler prim ve yıl şartını tamamlamışsa emekli aylığına kavuşuyor.

Kademeli emeklilik torbasında 9000 günden az 7200’le emeklilik listede! Prim gün şartında müjde! 50- 55 yaş makası! Staj, çıraklık, Bağkur affı...

SSK kapsamında emekli olacakların sigorta başlagıç tarihine göre 5000 ile 5975 gün arasında primi tamamlaması gerekiyor. Bağ-Kur'dan ve Emekli Sandığı'ndan emekli olacaklarda ise kadın ise 7200, erkek ise 9000 prim günü tamamlama şartı bulunuyor.

Kademeli emeklilik torbasında 9000 günden az 7200’le emeklilik listede! Prim gün şartında müjde! 50- 55 yaş makası! Staj, çıraklık, Bağkur affı...

3600 GÜN İLE NASIL EMEKLİ OLUNUYOR?

8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların SSK'dan 3600, Bağ-Kur'dan 5400 günle kısmi emeklilik imkanı da bulunuyor. Ancak burada yaş şartı devam ediyor.

Kademeli emeklilik torbasında 9000 günden az 7200’le emeklilik listede! Prim gün şartında müjde! 50- 55 yaş makası! Staj, çıraklık, Bağkur affı...

Yılın, primin ve kadın ise 50, erkek ise 55 yaşın tamamlandığı tarihe göre emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşa kadar çıkıyor.

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