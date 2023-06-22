Kademeli emeklilik torbasında 9000 günden az 7200’le emeklilik listede! Prim gün şartında müjde! 50- 55 yaş makası! Staj, çıraklık, Bağkur affı...

5 milyona yakın kişinin Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasası ile yüzü güldü. EYT ile emeklilik hayaline kavuşamayanlar ise emeklilik için diğer yolları araştırıyor. Bu noktada gözler yeni emeklilik sistemi için atılacak adımlarda! Peki erken emeklilik için detaylar belli oldu mu, son durum ne? İşte detaylar...