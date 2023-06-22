Kademeli emeklilik torbasında 9000 günden az 7200'le emeklilik listede! Prim gün şartında müjde! 50- 55 yaş makası! Staj, çıraklık, Bağkur affı...
EYT müjdesinin hemen ardından milyonlarca kişi emekli olurken, EYT ile emekliliği kıl payı kaçıranlar ise yeni düzenlemeyi beklemeye koyuldu. Kapsam dışındakiler erken emeklilik için son dakika açıklamaları ve detayları yakından takip ediyor. Bu noktada SGK tarafından vergi indirimiyle erken emeklilik fırsatı dikkat çekiyor. Peki erken emeklilik için aranan şartlar neler, kimler yararlanabilir? Yaş şartı ile 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlara SSK'dan 3600, Bağ-Kur'dan 5400 günle kısmi emeklilik imkanı! İşte Bağ-Kur reformu hakkında merak edilenler...
22.06.2023 18:11 - Son Güncelleme: 22.06.2023 18:11
5 milyona yakın kişinin Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasası ile yüzü güldü. EYT ile emeklilik hayaline kavuşamayanlar ise emeklilik için diğer yolları araştırıyor. Bu noktada gözler yeni emeklilik sistemi için atılacak adımlarda! Peki erken emeklilik için detaylar belli oldu mu, son durum ne? İşte detaylar...