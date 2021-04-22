Hükümet son dakika düğmeye bastı! Bankalar harekete geçti... Kefil yok, teminat yok! 100.000 TL veriliyor!

Sıkıntıda olan işletmelere 100 bin liralık destek kredisi verileceği ve ödeme kolaylıklarının planlandığı öne sürüldü. Kredi Garanti Fonu üzerinden organize edilen destek kredisinin, kefil-teminat gibi zorunluluklar olmadan edinilebilmesi ve çok sayıda bankanın bu sisteme dahil olması nedeniyle tercih edilebileceği belirtiliyor.

Hükümet, daha önce deprem ve doğal afetlerde uygulamaya koyduğu destek kredisini pandemi için de planlıyor. Edinilen bilgiye göre, Hükümet, Acil Destek Kredisi Programı'na göre bir çalışma başlattı. Daha önce, deprem ve sel felaketi gibi durumlarda KOBİ'ler ve işletmeler için acil destek kredisi kapsamında yapılan çalışmanın bir benzeri, 'pandemi' nedeniyle yeniden uygulamaya konulacak. Daha önce KOSGEB aracılığıyla, son olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle, 100 bin liralık kadınlara girişim desteği sağlamıştı.

22.04.2021 09:57 - Son Güncelleme: 22.04.2021 09:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





