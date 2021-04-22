Market çalışma saatleri değişti! BİM, A101, ŞOK, Migros hafta içi ve hafta sonu saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Koronavirüs ile mücadele kapsamında ülkemizde sokağa çıkma yasağı uygulaması devam ediyor ve bu kapsamda market çalışma saatleri değişti. En son gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan halka seslendi ve kısmi kapanmanın başladığını duyurmuştu. Bu doğrultuda sokağa çıkma yasağı saatlerinde değişiklik olduğu için marketlerin çalışmalarında da değişiklikler yapıldı. Peki BİM, A101, ŞOK, Migros hafta içi ve hafta sonu saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte güncel market saatleri…