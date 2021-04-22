Market çalışma saatleri değişti! BİM, A101, ŞOK, Migros hafta içi ve hafta sonu saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
Koronavirüs ile mücadele kapsamında ülkemizde sokağa çıkma yasağı uygulaması devam ediyor ve bu kapsamda market çalışma saatleri değişti. En son gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan halka seslendi ve kısmi kapanmanın başladığını duyurmuştu. Bu doğrultuda sokağa çıkma yasağı saatlerinde değişiklik olduğu için marketlerin çalışmalarında da değişiklikler yapıldı. Peki BİM, A101, ŞOK, Migros hafta içi ve hafta sonu saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte güncel market saatleri…
Koronavirüs ile mücadele kapsamında ülkemizde sokağa çıkma yasağı uygulaması devam ediyor ve bu kapsamda market çalışma saatleri değişti. En son gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan halka seslendi ve kısmi kapanmanın başladığını duyurmuştu. Bu doğrultuda sokağa çıkma yasağı saatlerinde değişiklik olduğu için marketlerin çalışmalarında da değişiklikler yapıldı. Peki BİM, A101, ŞOK, Migros hafta içi ve hafta sonu saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte güncel market saatleri…
Koronavirüs salgını tüm dünya gibi ülkemizi de olumsuz etkiliyor. Vaka sayılarının artışa geçmesinden dolayı Cumhurbaşkanlığı liderliğinde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrasında sokağa çıkma yasağı gün ve saatlerinde değişiklikler yaşandı. Bu gelişmeyle birlikte market çalışma saatleri de güncellendi. Vatandaşlar temel ihtiyaçlarını karşılamak için merakla arama motorları üzerinden BİM, A101, ŞOK, Migros hafta içi ve hafta sonu saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Sorusunun yanıtını sorgulamaya başladı. Marketlerin güncel çalışma saatlerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ
Hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 19.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 19.00'da başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
HAFTA SONU MARKETLER SAAT KAÇA KADAR AÇIK?
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek.