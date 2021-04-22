Bitcoin alım satımı yapanlar dikkat! TBMM hazırladı, sistem değişiyor...
TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan "Dijital, Sanal ve Kripto Para Sistemleri" raporunda, kripto para alım satımıyla ilgili yeni bir detay daha ortaya çıktı. İşte yeni sistemin detayları ve son dakika haberinin ayrıntıları...
VERGİ İHTİMALİ GÜNDEMDE
Raporda, "Bitcoin'in vergiye tabi olabilme ihtimali, hükümetlerin Bitcoin'e olan yaklaşımlarını pozitif şekilde etkilemektedir" tespiti yapılırken, Brezilya, Kanada, Finlandiya, Bulgaristan ve Danimarka'nın vergi düzenlemesini hayata geçirdiği anlatıldı. Singapur'un ise bir adım daha ileri giderek kripto para alışverişlerinden katma değer vergisi dahi aldığı kaydedildi.
Türkiye'de ise kripto paraların ödeme aracı olarak kullanılamayacağına değinilen raporda, BDDK ve Merkez Bankası'nın bu yöndeki açıklamalarına yer verilerek, 30 Nisan 2021'de yürürlüğe girecek, "Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmasına Dair Yönetmeliğe" vurgu yapıldı. Raporda, bazı ülkelerin kripto paralarına ilişkin yasal düzenleme girişimleri şöyle özetlendi:
ALMANYA: Alman Federal Mali Denetleme Kurumu (BaFin) kararları ve Alman Bankacılık Kanunu, kripto paraları kapsıyor ve bağlıyor. Almanya'da kripto paralar özel alım satım borsalarında özel ödeme aracı işlevine sahip değer birimleri olarak veya çok taraflı alım satım işlemlerinde özel hukukun yasal anlaşmalarına dayanarak ödeme aracı olarak kullanılan para birimleri olarak kabul edilmiş.