Honda, Ford ve Nissan modellerinde %0,10 faiz oranıyla arabanızı hemen alın! 110.000 TL veriliyor! Son 6 gün
Otomobil piyasalarında yeni bir rüzgar yaratması beklenen avantajlı taşıt kredisi kampanyaları duyurulmaya devam ediyor. Mart ayına özel Türkiye'nin en sevilen markalarının modellerinde geçerli cazip finansman seçenekleri araç sahibi olmak isteyenleri memnun etmeye devam ediyor. Kısa süre önce BDDK tarafından yapılan düzenleme ile daha da avantajlı hale gelen taşıt kredileri, otomobil devleri ile banka – finans kuruluşları arasında yapılan anlaşmalarla daha da cazip bir hal aldı. Honda, Ford ve Nissan modellerinde %0,10 faiz oranlarından başlayan avantajlarla otomobil kredisi verilecek. İşte düşük faizli taşıt kredisi kampanyaları
2022 Mart ayına özel otomobil ve taşıt kredisi kampanyaları devam ediyor. Otomobil sektöründe bir süredir görülen yüksek fiyatlar araç sahibi olmak isteyen vatandaşların hayallerini ertelemesine neden olmuştu. Koçfinans ve üç büyük otomobil markasından gelen avantajlı finansman seçenekleri ise dikkat çekti. Bu krediler herkesi araç sahibi yapmaya hazırlanıyor.
👉Yüzde 0,10 Faizli Taşıt Kredisi
Koçfinans'tan Honda'ya özel Mart kampanyaları sunulmaya devam ediyor. Otomobil sahibi olmak isteyenler için anlaşmalı otomobil firmaları ile avantajlı teklifler sunan Koçfinans, Honda'nın Türkiye'de de bir hayli sevilen Civic modellerinde geçerli olmak üzere %0,10'dan başlayan faiz oranları ile kredi sağlanacak.
Civic Elegance ve Executive ECO modellerinde ise 120.000 TL, 15 ay ve %1,09 faiz oranlarıyla finansman desteği sağlanacak.
👉Ford ve Nissan'dan Yüzde 0,99 Faiz Fırsatı!
Nissan ve Ford'un sevilen birçok modellerinde %0,99 faiz oranlarından başlayan taşıt kredisi avantajları ile kredi sağlanıyor. Taşıt kredisini en uygun faiz oranları ve uygun geri ödeme seçenekleri ile kullanmak isteyenlere ayrıcalıklar Mart ayı boyunca sunulmaya devam edecek.