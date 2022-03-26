32 günlük en yüksek vadeli mevduat oranıyla TL birikimlerinizi anında katlayın! Kenarda 50 bin lirası olan yaşadı!
Türk Lirası birikimlerini durduğu yerden değerlendirmek isteyenler bankaların vadeli mevduat hesaplarını tercih etmeye devam ediyor. Çoğunlukla son dönemde kur korumalı TL mevduat sisteminin de devreye girmesiyle bireylerin bu tür hesaplara olan ilgisinin bir hayli arttığı ifade ediliyor. Peki, en yüksek mevduat faiz getiri ne kadar? 32 günlük en yüksek vadeli mevduat oranları hangi bankada? İşte detaylar
26.03.2022 08:03 - Son Güncelleme: 26.03.2022 08:03
50.000 TL birikimini en yüksek vadeli mevduat hesabında değerlendirenler 853 TL net kazanç elde edebiliyor. Mevduat büyüklüğüne göre her birikim miktarı amacıyla benzer oranlarda kazanç fırsatı da sağlanmaktadır. Kur korumalı TL mevduat sisteminde tekrardan gidilen farklılıklar sonunda yaşanan gelişmeler, mevduat hesaplarına ilgiyi de artırmayı başardı. Türkiye'nin önde gelen çoğu bankası ise son dönemde düşüş eğilimi gösterse bile hala en yüksek mevduat faiz oranlarını vererek birikimlerini değerlendirmek isteyenlere cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor.
Alternatif Bank üzerinden ayrıca ek ürün kullanımı ile birikimlerini değerlendirmek isteyenlerin bitmeyen hoş geldin faiz avantajlarından da yararlanması sağlanmaktadır.