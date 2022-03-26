Muhtaç, eşi vefat eden kadınlara karşılıksız olarak ödeniyor! ✍Aylık nakit 1.474,07 TL hesaplara yatıyor! Devlet yardımları için başvuru şartları…
Sosyal güvencesi olmayan ve geliri az, bulunmayan vatandaşlar için devlet karşılıksız yardım elini uzatmaya devam ediyor ve çeşitli kategorilerde sosyal ödeme imkanları sağlıyor. Muhtaç aylığı olarak şartları sağlayan kişilere nakit 1.474,07 TL ödeniyor ve başvuru yapmak isteyenlerin merak ettikleri detaylar haberimizin içeriğinde yer alıyor. Muhtaç aylığı başvuru şartlarının yanı sır aeşi vefat eden ihtiyaç sahibi kadınlara da ödeme yapılıyor. Dul yardımı hakkında merak edilen tüm bilgilere de haberimizin içeriğinde yer verdik.
Devletin yardıma muhtaç kişilere verdiği karşılıksız yardımlar yakından takip ediliyor ve başvuru yapmak isteyenler şartların neler olduğunu araştırıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) muhtaç aylığı alabilecek kişilere bu hakkı tanıyor ve aylık nakit 1.474,07 TL hesaplara yatıyor. 2022 zamlarıyla birlikte ödenen miktarlarda da artış söz konusu oldu. Diğer yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal yardımlar kapsamında eşi vefat eden dul kadınlara da ekonomik destek sağlıyor. muhtaç, eşi vefat eden kadınlara karşılıksız olarak ödenen devlet yardımlarına ilişkin tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.
MUHTAÇ AYLIĞI
Vakıflar Genel Müdürlüğünce, vakfiyelerde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesi amacıyla muhtaç aylığı bağlanmaktadır.
MUHTAÇ AYLIĞI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Annesi ya da babası olmayan muhtaç çocuklar ile % 40 ve üzeri engelli olan muhtaçlara aşağıdaki şartların tamamını sağlamaları halinde muhtaç aylığı bağlanır.
* Sosyal güvencesi olmaması,
* Herhangi bir gelir veya aylığı bulunmaması,
* Mahkeme kararı veya kanunla bakım altına alınmamış olması,
* Gelir getirici taşınır ve taşınmaz malı mevcut olmaması veya olup da bunlardan elde edeceği aylık ortalama gelirinin bu yönetmelikle belirlenen muhtaç aylığı miktarını geçmemesi
MUHTAÇ AYLIĞI BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?
Muhtaç aylığı başvuru formu,
Engelliler için özrünü belirten sağlık kurulu raporu.