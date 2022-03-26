Muhtaç, eşi vefat eden kadınlara karşılıksız olarak ödeniyor! ✍Aylık nakit 1.474,07 TL hesaplara yatıyor! Devlet yardımları için başvuru şartları…

MUHTAÇ AYLIĞI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Annesi ya da babası olmayan muhtaç çocuklar ile % 40 ve üzeri engelli olan muhtaçlara aşağıdaki şartların tamamını sağlamaları halinde muhtaç aylığı bağlanır.

* Sosyal güvencesi olmaması,

* Herhangi bir gelir veya aylığı bulunmaması,