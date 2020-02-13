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Hiç sigortalı işte çalışmamış olsanız da emekli olacaksınız! İşte emekli olma başvuru şartları ve evrakları

Ev hanımlarına çalışmadan emeklilik yolu açılıyor. Bu bağlamda ev hanımları da artık emekli olacak. Çocukların anne bağından kopmaması için doğumdan sonra yarım zamanlı çalışma, doğum izni sırasında maaşın ödenmesi gibi uygulamalar var. Annelere emzirme ödeneği bile veriliyor. Çalışan kadınlar kadar kendisini ailesine adayıp çalışmayanlar da var. Ya da ev işleri ile ailesine destek olan binlerce kişi var. Hiç sigorta girişi olmayan kadınlara borçlanma ile emeklilik yolu açılıyor. Bu konudaki çalışma komisyona gönderildi. Değerlendirilip çözüme ulaşması bekleniyor. Peki hiç sigortası olmayan ev hanımları nasıl emekli olabilir? Ev hanımlarına emeklilik şartları neler? İşte merak edilen soruların yanıtları...

13.02.2020 16:33 - Son Güncelleme: 13.02.2020 16:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





