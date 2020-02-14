BİM'de cuma indirimleri dikkat çekiyor! 14 Şubat 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Tüm Evi Kapsayan Wi-Fi Sistemi

• 2 Adet Halo Cihazı ve 300 Mbps hız ile tüm evde internet kapsama alanını genişletebilirsiniz

• Halo cihazları da modeminizin kullandığı Wi-Fi kullanıcı adı ve şifresini kullanabilir

• 40'ın üzerinde farklı cihaz bağlanabilir

• Evinizde dolaşırken Halo'lar arasında otomatik olarak geçiş yaparsınız,

• Halo sistemi size her noktada en iyi internet hızını sunacaktır