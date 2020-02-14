BİM'de cuma indirimleri dikkat çekiyor! 14 Şubat 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
14 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğundaki indirimler satışa çıktı. Dik durabilen süğürge, tüm evi kapsayan wi-fi sistemi, akıllı bileklik, ayak bakım törpüsü gibi ürünlerin yanı sıra tekstil ürünleri, elektronik ev aletleri ve züccaciye ürünleri dikkat çekiyor. Peki, bu hafta BİM'de hangi ürünler var? BİM müşterilerini bu hafta neler bekliyor? İşte 14 Şubat 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu...
BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? Cuma indirimleri merakla bekleniyordu. 14 Şubat kataloğuyla indirimli ürünlerin belli olması ile birlikte BİM müşterileri heyecanla indirim gününü beklemeye başlamıştı. Bugünden itibaren satışa çıkan haftanın kampanyalarında sürpriz ürünler bulunuyor. İşte 14 Şubat 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu...
Samsung Galaxy A70 Cep Telefonu
• Ağırlık: ~183 gr
• Süper Hızlı Şarj: 25 W
• Dahili Hafıza: 128 GB
• Arttırılabilir Hafıza: 512 GB
• Ram 6 GB
• Yüz Tanıma
• Pil Gücü 4500 mAh
• Üçlü Arka Kamera 32.0 MP (F1.7) + 5.0 MP (F2.2) + 8.0 MP (F2.2)
Ön Kamera 32.0 Mp (F2.0)
• Video UHD (3840 x 2160) @30fps
• 8 Çekirdekli İşlemci (2.0GHz + 1.7 GHz)
• 6.7"1080x2400 FHD Super Amoled ekran
• Ekran İçi Parmak İzi Okuyucu
• Android 9.0
• 2 Yıl Samsung Türkiye Garantilidir
Tüm Evi Kapsayan Wi-Fi Sistemi
• 2 Adet Halo Cihazı ve 300 Mbps hız ile tüm evde internet kapsama alanını genişletebilirsiniz
• Halo cihazları da modeminizin kullandığı Wi-Fi kullanıcı adı ve şifresini kullanabilir
• 40'ın üzerinde farklı cihaz bağlanabilir
• Evinizde dolaşırken Halo'lar arasında otomatik olarak geçiş yaparsınız,
• Halo sistemi size her noktada en iyi internet hızını sunacaktır