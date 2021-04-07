Hibe desteği aldı işini kurdu! Paraya para demiyor! İzmir, Mardin, Düzce ve Amasya pilot iller seçildi! Siz de yapabilirsiniz
Hibe desteği aldı işini kurdu! Paraya para demiyor! Balık çiftliklerinden sonra midye çiftlikleri modası hızla yayılıyor. Çünkü, midyeye hiçbir dönemde olmadığı kadar ilgi var. Girişim uzmanlarına göre üretimi basit, pazarlama derdi yok ve karlı bir iş. Midye çiftlikleri için pahalı teknoloji, ithal makine, özel cihazlar gerekmiyor. Bu bağlamda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Kırsal Kalkınmada Uzman Eller' projesi kapsamında İzmir, Mardin, Düzce ve Amasya pilot iller olarak seçildi. Kırsal bölgedeki personeli destekleyen projeye başvuru yapan İzmirli su ürünleri mühendisi 1 çocuk babası Cihat Hamarat'ın bu projeyle, hayalleri gerçek oldu.
İzmir'de, su ürünleri mühendisi Cihat Hamarat (38), Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan 'Kırsal Kalkınmada Uzman Eller' projesi kapsamında aldığı hibe desteğiyle Urla'da 29 ton kapasiteli Akdeniz midyesi yetiştirme tesisi kurup, kendi işinin patronu oldu. Yaklaşık 1 yıl içinde üretimde tam kapasiteye ulaşmayı hedeflediklerini belirten Hamarat, "Midye üretimi gözlem gerektiren bir iş olduğu için su altı dalışları yaparak ürünleri bire bir kontrol ediyorum" dedi.
HİBE DESTEĞİ İLE TESİS KURDU!
Geçen yıl ocak ayında Akdeniz midyesi yetiştiriciliği tesisi kurmak için başvuru yapan Hamarat, aldığı 100 bin TL'lik hibe desteğine ek olarak, kendisi de 40 bin TL'lik harcama yapıp işinin patronu oldu. Urla ilçesinde Balıklıova Limanı'na yaklaşık 1 deniz mili mesafede 29 ton kapasiteli bir üretim tesisi kuran Hamarat, 'mooring sistemi' adı verilen yöntemle yavru midyelerin halatlara tutunmasını sağladı.
Çiftliğin yaklaşık 4 ay önce tamamlandığını söyleyen Hamarat, "Anaçlardan alınan midye yavruları, halatlara yeni tutundu. 1 yılın sonunda kapasitemize ulaşmayı hedefliyoruz. Midye üretimi gözlem gerektiren bir üretim olduğu için su altı dalışları yaparak ürünleri kontrol ediyorum. Okuduğum bölüm itibariyle eğitim aldığım için günlük kontrol, seyreltme, ekim ve hasat işlemlerini su altında gerçekleştiriyorum" dedi.
Geçen yıl ocak ayında projeye başvurduğunu anlatan Hamarat, "Pandemi nedeniyle bir gecikme olsa da bu yılın sonunda projemizi gerçekleştirdik. Bakanlıktan desteğimizi alarak üretime geçtik. Su ürünleri mühendisi olduğum için bir midye üretim tesisi kurdum. Bu sektörde yaklaşık 10 yıllık tecrübem vardı. Bu birikimleri değerlendirmek istedim ve bu tesisi kurdum. Bunu gerçekleştirmek biraz zaman ve emek istedi ama sonuç olarak bu noktaya geldik" diye konuştu.