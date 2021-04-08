Hemen dilekçe vererek binlerce lira alabilirsiniz! İşçi, memur, SGK ve Bağ-kur’lular için toplu ödeme fırsatı!

Türkiye'de emekli olmak isteyen çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından aranılan belirli kriterleri taşımaları gerekmektedir. Bu şartları taşıyan kişiler emekli olarak her ay düzenli emekli aylığı geliri elde etmeye hak kazanırken ne yazık ki bazı kişiler de emekli olamadıkları için SGK'dan toplu para iadesi almaya hak kazanmaktadır. Bu bağlamda toplu ödeme imkânından müracaat yapanlar yararlanabiliyor. Toplu para ödemesinin yapılabilmesi için şahısların emin koşulları taşıması gerekiyor. Toplu para ödemesinin alabilmenin ilk koşulu ise şahısların emekli olmaması. Bu imkândan faydalanmak isteyenlerin bulundukları işlen sosyal güvenlik merkezine ya da il sosyal güvenlik müdürlüğüne dilekçe ile yapılmaktadır.

08.04.2021 09:07 - Son Güncelleme: 08.04.2021 09:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





