Hemen dilekçe vererek binlerce lira alabilirsiniz! İşçi, memur, SGK ve Bağ-kur’lular için toplu ödeme fırsatı!
Türkiye'de emekli olmak isteyen çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından aranılan belirli kriterleri taşımaları gerekmektedir. Bu şartları taşıyan kişiler emekli olarak her ay düzenli emekli aylığı geliri elde etmeye hak kazanırken ne yazık ki bazı kişiler de emekli olamadıkları için SGK'dan toplu para iadesi almaya hak kazanmaktadır. Bu bağlamda toplu ödeme imkânından müracaat yapanlar yararlanabiliyor. Toplu para ödemesinin yapılabilmesi için şahısların emin koşulları taşıması gerekiyor. Toplu para ödemesinin alabilmenin ilk koşulu ise şahısların emekli olmaması. Bu imkândan faydalanmak isteyenlerin bulundukları işlen sosyal güvenlik merkezine ya da il sosyal güvenlik müdürlüğüne dilekçe ile yapılmaktadır.
SGK toplu para ödemesi yapıyor. Toplu ödeme imkânından başvuru yapanlar faydalanabiliyor. Toplu para ödemesinin yapılabilmesi için kişilerin belli şartları taşıması gerekiyor. Toplu para ödemesinin alabilmenin ilk şartı ise kişilerin emekli olmaması. SGK'nın yaptığı toplu para ödemesi yapıyor. İşe giren herkes bir süre sonra ne zaman emekli olacağını araştırsa da bazen durumlar emekli olacak kadar çalışmaya elvermiyor. Çalışanlar çalıştığı dönem boyunca SGK 'ya prim ödemesi yapıyor. Primler, işverenler tarafından ödeniyor.
SGK Para İadesinden Yararlanma Şartları
SGK'nın yaptığı toplu para ödemesi yapıyor. İşe giren herkes bir süre sonra ne zaman emekli olacağını araştırsa da bazen durumlar emekli olacak kadar çalışmaya elvermiyor. Çalışanlar çalıştığı dönem boyunca SGK 'ya prim ödemesi yapıyor. Primler, işverenler tarafından ödeniyor.
SGK Toplu Para Ödemesinde Geçerli Tarihler
SGK toplu para ödemesinde sigortalılar (4A) yani SSK'lılar için 2008'den önce çalışanın adına ödenen hem işçi hem de işveren primi ödeniyor. 2008'den sonra ise sadece işçi primleri iade ediliyor. Memurlarda ise bu durum kesenek iadesi olarak adlandırılıyor. Bağkurlular için ise tarih ayrımı bulunmuyor.