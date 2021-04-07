İkinci el araç fiyatları düşecek mi? 2021 ÖTV indirimi olacak mı? İkinci el piyasasında hareketli günler!
İkinci el araç fiyatları düşecek mi sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. 2021 ÖTV indirimi olacak mı? Pandemi döneminde ikinci el araç fiyatlarında yaşanan yükseliş nedeniyle piyasalarda durgunluk yaşanmıştı. Uzmanlara göre düşüş yerine tam tersi bir yükseliş bekleniyor. Baharla birlikte tatil planlarının ikinci el piyasasını hareketlendireceği ve fiyatlara zam geleceği tahmin ediliyor. Peki, 2021 ÖTV indirimi var mı? İkinci el araç fiyatları düşecek mi?
İkinci el araç fiyatlarının düşüp düşmeyeceği sık sık merak edilen konuların başında geliyor. İndirim bekleyen vatandaşlar 2021 ÖTV indirimi olacak mı sorusuna yanıt aranıyor. Pandemi sürecinde sıfır otomobil üretiminde yavaşlama ve ikinci ele olan talebin yükselmesi nedeniyle ikinci el araç fiyatlarında yükseliş göze çarpmıştı. Ancak 2021 yılında peş peşe sıfır araç kampanyalarının çıkması nedeniyle gözler ikinci el araç fiyatlarına çevrilmişti. Peki ikinci el araç fiyatları düşecek mi ?
Araba satın almak isteyenler için bu dönemin uygun olduğunu söyleyen Garaj Avrasya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Özkan, "Dünyada her sektör son 1 senedir koronavirüsle başlayan süreçte çok ciddi yaralar aldı. Otomotiv sektörü çok iyi gidiyordu. Bir ara ikinci el fiyatları neredeyse 2 katına kadar çıktı. Koronavirüsle beraber insanlar 'ben toplu araca binmemeliyim' diyip arabaya olan rağbeti artırdı ama son çeyrekte sıfır araba fiyatları, neredeyse ikinci elden ucuza geldi. Bu durum ikinci el piyasasını çok ciddi etkiledi." ifadelerini kullandı.
YÜZDE 5-10 ARASI...
Geçen yıl pandemi nedeniyle fiyatların artış gösterdiği ikinci el otomobil piyasasında, düşüş yaşandı. Baharla birlikte tatil planlarının ikinci el piyasasını hareketlendireceğini ve fiyatlara zam geleceğini belirten Garaj Avrasya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Özkan, "Önümüzdeki ay itibariyle ikinci elde yüzde 5 ila 10 arası zam yapılabilir" dedi.
Kasım ayıyla birlikte son bulan fiyat yükselişleri, ikinci el araba almak isteyenleri de harekete geçirdi. Araba satın almak isteyenler için bu dönemin uygun olduğunu söyleyen Garaj Avrasya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Özkan, "Dünyada her sektör son 1 senedir koronavirüsle başlayan süreçte çok ciddi yaralar aldı.