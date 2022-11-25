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Haberler Ekonomi Hesapta toplu parası olan zil takıp oynuyor! 32 günlük faizi güncellendi! Aylık net getirisi 9.994,52 TL'yi aşıyor!

Hesapta toplu parası olan zil takıp oynuyor! 32 günlük faizi güncellendi! Aylık net getirisi 9.994,52 TL'yi aşıyor!

32 günlük faizi net getirisi 9.994,52 TL'yi aşıyor. Hesapta parası olan kişileri yakından ilgilendiren haberler her geride bıraktığımız gün geniş standartlar dahilinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bankalar tarafından vadeli mevduat faizi için geniş imkanlar sunuluyor. Bu kapsamda vatandaşlar en fazla faizi veren bankaya paralarını yatırıyor.

takvim.com.tr
25.11.2022 14:13 - Son Güncelleme: 25.11.2022 14:13
Hesapta toplu parası olan zil takıp oynuyor! 32 günlük faizi güncellendi! Aylık net getirisi 9.994,52 TL’yi aşıyor!

Hesabında parası olan vatandaşları yakından ilgilendiren haberler her geride bıraktığımız gün daha çok artıyor. Faiz oranlarında yaşanan gelişmeler son günlerin en popüler hizmetleri olarak biliniyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hesapta toplu parası olan zil takıp oynuyor! 32 günlük faizi güncellendi! Aylık net getirisi 9.994,52 TL’yi aşıyor!

500.000 TRY için 32 Gün Mevduat Kazançları

Anadolubank

Renkli Hesap
Faiz: %24,00
Net Kazanç: 9.994,52 TL

Hesapta toplu parası olan zil takıp oynuyor! 32 günlük faizi güncellendi! Aylık net getirisi 9.994,52 TL’yi aşıyor!

Odeabank

Oksijen Dinamik Hesap
Faiz: %23,00
Net Kazanç: 9.578,08 TL


Hesapta toplu parası olan zil takıp oynuyor! 32 günlük faizi güncellendi! Aylık net getirisi 9.994,52 TL’yi aşıyor!

Alternatif Bank

VOV Hesap
Faiz: %23,00
Net Kazanç: 9.578,08 TL


Hesapta toplu parası olan zil takıp oynuyor! 32 günlük faizi güncellendi! Aylık net getirisi 9.994,52 TL’yi aşıyor!

N Kolay

Faiz: %25,00
Net Kazanç: 10.410,96 TL

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