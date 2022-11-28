İŞKUR vasıflı, vasıfsız 5.500 TL maaşla 18-57 yaş aralığında en az ilkokul mezunu 97.419 aktif işçi alımı yapıyor! İşte başvuru şartları

Son zamanlarda İŞKUR yine ilana çıktı ve KPSS şartı olmayan meslekler bağlamında duyuru yaptı. Buna göre yüzlerce işçi alınacak. Lise mezunu olan vatandaşlar makul olduklarını düşündükleri mesleğe müracaat yapabilir. Kurum içeriğinde oluşturulan alımlar çok sayıda vatandaş bağlamında araştırılmakta ve yoğun müracaatlar alınmaktadır. İŞKUR için atlan bu adım ile Türkiye'de işsizliğin sona erdirilmesi planlanıyor.