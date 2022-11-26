5 dakikada onay alan PTT'den çekecek! Aile Bakanlığı 555 TL ödeme yapacak! Yılda 3 kez veriliyor!

Aile Bakanlığı tarafından birçok yardım ödemesi sağlanmaya devam ediliyor. Devlet tarafından senede 3 kez ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlara destek ödemesi yapılacağı belirtildi ve bu yardımlar en az 555 TL'den başlıyor. İhtiyacı olan vatandaşlara yönelik 50'ye yakın sosyal yardım programı bulunuyor. Bunlar arasında 555 TL yardım ödemesi merak edildi. Peki, kimler alabilir? İşte tüm detaylar haberimizde!