Hesaplı emeklilik fırsatı: Bu yıl prim satın alanlar kazançlı çıkacak! Kimler için geçerli? Son tarih 31 Aralık

Yıl sonu yaklaştıkça milyonlarca vatandaş hesap yapmaya başlıyor. Emekliler ve memurlar 6 aylık enflasyonu beklerken çalışanlar ise asgari ücrete yapılacak artışı merak ediyor. Bunların yanında emeklilik için primi eksik olanlar da borçlanma hesabı yapıyor. Erkekler askerlikte geçen süreleri borçlanarak yani satın alarak primlerine ekleyebiliyor.
Kadınlar ise sigortalı olduktan sonra dünyaya gelen üç çocuk için borçlanabiliyor ve her çocuk için 720 gün olmak üzere toplam 2160 gün satın alabiliyor. Gurbetçiler ise yurt dışında çalıştıkları günleri satın alabiliyor. Bu borçlanmalar için ödenecek paralar uygulamadaki brüt asgari ücrete göre belirleniyor.
Bir aylık borçlanma için en az mevcut brüt asgari ücretin yüzde 32'si ödeniyor. Yurt dışı borçlanmalarda bu oran yüzde 45'e çıkıyor. Dolayısıyla asgari ücrete gelecek bir zam yapılacak borçlanma miktarlarını da artırıyor. Örneğin bu yıl 12 aylık borçlanma miktarı 20.002 liralık brüt asgari ücrete göre 76.807 lira olarak hesaplanıyor.