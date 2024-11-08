Emekliye yeni zam! Merkez Bankası’ndan tahmin geldi maaşlar değişti... Kim ne kadar alacak? İşte oranlar

SSK ve Bağ-Kur emeklileri gözünü Ocak zammına çevirirken, bu yıla ilişkin enflasyon verileri ve tahminleri ipuçlarını veriyor.

Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına 2024'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yansıtılacak. Bunun 4 aylık döneminin verisi belli oldu.

EMEKLİ MAAŞI İÇİN İPUCU GELDİ Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayı enflasyonunu yüzde 3.23, Ağustos enflasyonunu yüzde 2.47, Eylül enflasyonunu yüzde 2.97, Ekim enflasyonunu yüzde 2.88 olarak açıkladı. Temmuz-Ekim enflasyonu da yüzde 12.06 çıktı. 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 12.06 oldu. Gözler Kasım ve Aralık verilerine çevrilirken, artışa ilişkin yeni ipucu geldi.

