Eksik primi olan EYT’liler, askerlik borçlanmasıyla emekli olacaklar dikkat! 31 Aralık’a kadar başvur daha az öde

Yılsonu yaklaştıkça milyonlarca vatandaş hesap yapmaya başlıyor. Emekliler ve memurlar 6 aylık enflasyonu beklerken çalışanlar ise asgari ücret zammı için merak duyuyor. Bunların yanında emeklilik primi eksik olanlar da borçlanma hesabı yapıyor. Yani eksik primlerini tamamlamak için prim günü satın alma hazırlığı yapıyor. Erkekler askerlikte geçen süreleri borçlanarak yani satın alarak primlerine ekleyebiliyor.

Kadınlar ise sigortalı olduktan sonra dünyaya gelen üç çocuk için borçlanabiliyor ve her çocuk için 720 gün olmak üzere toplam 2160 gün satın alabiliyor. Gurbetçiler ise yurt dışında çalıştıkları günleri satın alabiliyor.