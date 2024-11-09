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Eksik primi olan EYT'liler, askerlik borçlanmasıyla emekli olacaklar dikkat! 31 Aralık'a kadar başvur daha az öde

Milyonlarca kişi asgari ücretin ne kadar olacağını merak ederken belirlenecek rakamla birlikte birçok kalem de değişecek. Bu artışlardan biri de emeklilik prim alacakları olacak. Borçlanma yapacaklardan 31 Aralık'a kadar başvuranlar daha karlı olacak. Primi eksik olan EYT'liler, emekli olmak için askerlik borçlanması yapacaklar ve doğum borçlanması yapacaklar için bir fırsat. İşte detaylar...

FARUK ERDEM takvim.com.tr FARUK ERDEM
Giriş Tarihi :09 Kasım 2024 , 15:57 Güncelleme Tarihi :09 Kasım 2024 , 15:57
Eksik primi olan EYT’liler, askerlik borçlanmasıyla emekli olacaklar dikkat! 31 Aralık’a kadar başvur daha az öde

Yılsonu yaklaştıkça milyonlarca vatandaş hesap yapmaya başlıyor. Emekliler ve memurlar 6 aylık enflasyonu beklerken çalışanlar ise asgari ücret zammı için merak duyuyor. Bunların yanında emeklilik primi eksik olanlar da borçlanma hesabı yapıyor. Yani eksik primlerini tamamlamak için prim günü satın alma hazırlığı yapıyor. Erkekler askerlikte geçen süreleri borçlanarak yani satın alarak primlerine ekleyebiliyor.

Eksik primi olan EYT’liler, askerlik borçlanmasıyla emekli olacaklar dikkat! 31 Aralık’a kadar başvur daha az öde

Kadınlar ise sigortalı olduktan sonra dünyaya gelen üç çocuk için borçlanabiliyor ve her çocuk için 720 gün olmak üzere toplam 2160 gün satın alabiliyor. Gurbetçiler ise yurt dışında çalıştıkları günleri satın alabiliyor.

Eksik primi olan EYT’liler, askerlik borçlanmasıyla emekli olacaklar dikkat! 31 Aralık’a kadar başvur daha az öde

Bu borçlanmalar için ödenecek paralar uygulamadaki brüt asgari ücrete göre belirleniyor. Bir aylık borçlanma için en az mevcut brüt asgari ücretin yüzde 32'si ödeniyor. Yurtdışı borçlanmalarda bu oran yüzde 45'e çıkıyor. Dolayısıyla asgari ücrete gelecek bir zam yapılacak borçlanma miktarlarını da artırıyor.

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