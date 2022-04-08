Hesaplarınızı kontrol edin, binlerce TL'lik para yatmış olabilir! SGK az önce açıkladı: Aman göz ardı etmeyin

SGK'dan Vatandaşlara Çağrı!

Geliştirdiği projeler ve çeşitli kategoriler altında yaptığı ödemeler ile ülke sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlar tarafından en sık takip edilen kamu kurumlarından biri olma özelliğine sahip olan Sosyal Güvenlik Kurumu, yeni dönemde de milyonlarca vatandaşın hayatına etki edecek hizmetler sunmaya devam ediyor.