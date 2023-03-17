Hesaplara yattığı halde bilinmediği için çekilmeyen, SGK, e-Devlet ve PTT’de unutulan destek paraları! Tek tıkla sorgula hemen paranı al!

Devlette Unutulan Para Yardımları Nasıl Geri Alınabilir?

SGK tarafından her sene binlerce vatandaşa verilen yardımların birçoğu hesaplarda kalıyor. Genellikle cenaze yardımı, yol yardımı, emzirme yardımı, ilaç ödemeleri ve diş ödemeleri gibi yardımlardan vatandaşlar pek haberdar değiller.