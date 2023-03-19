3.600, 4.800, 6.480 gün + 2000-2003-2005-2008 arası sigortalılara erken emeklilik! O kişiler EYT'siz başlangıcı 2,4,6 yıl geriye çekecek! 3 avantajla...

EYT yasasıyla birlikte emekli olacakların şartları belli oldu ve başvurular başladı. EYT'den yararlanamayan vatandaşlar alternatif erken emekli olma yollarını araştırmaya başladı. 2000-2008 yılları arasında sigortalı olanlar için de emeklilik fırsatı bulunuyor. 1999 yılından sonra sigortalı olan kişiler için, üç ayrı olanak bulunuyor. Bunlardan ilki yıpranma payı, diğerleri kısmi ve malulen emeklilik olarak biliniyor. Peki, kimler erken emekli olacak? İşte detaylar...