Hesaplara 500 TL, 600 TL, 1.000 TL, 2.354,45 TL yatırılıyor! Kadınlara her ay sosyal yardım ödemesi! Başvuru dilekçesi ve TC Kimlik kartı ile..

Hesaplara 500 TL, 600 TL, 1.000 TL, 2.354,45 TL yatırılıyor! Kadınlara her ay sosyal yardım ödemesi yapılıyor. Halen bir çok kişi bu yardımlardan bihaber! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ihtiyaç sahibi kadınlara nakit olarak veriliyor. Bakanlığın sosyal yardım programları arasında yer alan bu ödemelerden herhangi birine başvuran her ay düzenli olarak para alıyor. Geçim sıkıntısı çeken kadınların ekonomik olarak bütçelerine ek kaynak sağlanıyor.