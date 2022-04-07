Hesaplara 500 TL, 600 TL, 1.000 TL, 2.354,45 TL yatırılıyor! Kadınlara her ay sosyal yardım ödemesi! Başvuru dilekçesi ve TC Kimlik kartı ile..
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen 10'dan fazla yardım bulunuyor. Bu yardımlar arasında sadece kadınlara yönelik olan bir çok destek de yer alıyor. Bu sosyal yardım imkanlarından yararlanmak isteyenler için bakanlığın tüm sosyal yardım ödemelerini detaylı olarak haberimizde derledik. 2022 yılında asgari ücret, emekli aylığı gibi ödemelere yapılan zamdan sosyal yardımlar paraları da etkilendi. Bu kapsamda sosyal yardım ödemelerine hatrı sayılır zamlar yapıldı. İşte zamlı olarak ödenen kadınlar için sosyal yardımların detayları...
Hesaplara 500 TL, 600 TL, 1.000 TL, 2.354,45 TL yatırılıyor! Kadınlara her ay sosyal yardım ödemesi yapılıyor. Halen bir çok kişi bu yardımlardan bihaber! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ihtiyaç sahibi kadınlara nakit olarak veriliyor. Bakanlığın sosyal yardım programları arasında yer alan bu ödemelerden herhangi birine başvuran her ay düzenli olarak para alıyor. Geçim sıkıntısı çeken kadınların ekonomik olarak bütçelerine ek kaynak sağlanıyor.
👉DOĞUM YARDIMI
15.05.2015 tarihi ve sonrasında canlı doğum gerçekleştiren Türk vatandaşlarına ve Mavi Kart sahiplerine doğum yardımı yapılmaktadır. Başvuru önceliği annenindir. Annenin Türk vatandaşı/Mavi kartlı ya da sağ olmaması halinde, başvuru aynı şartları taşıyan baba tarafından yapılır.
Yurt içinde ve yurt dışında 15.05.2015 tarihinde ve sonrasında canlı doğum gerçekleştiren Türk vatandaşları ve Mavi Kart sahipleri faydanalabilir.
Gerekli evraklar: Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi
Tutar: Birinci çocuk için 300 TL
İkinci çocuk için 400 TL
Üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL
Ödeme dönemi: Ödemeler tek seferliktir.
👉ÇOKLU DOĞUM YARDIMI
Çoklu doğum ile dünyaya gelen 0-2 yaş aralığında çocukların bulunduğu ihtiyaç sahibi hanelerin beslenme ve öz bakım ihtiyaçlarının desteklenmesine yöneliktir.
Anne veya anne adına baba ya da kanuni temsilci başvurabilir.
Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden (1.417,80 TL) az olan haneler faydalanabilir.
Gerekli evraklar: TC Kimlik Kartı
Tutar: 215 TL
Ödeme dönemi: Ödemeler her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılmaktadır.
👉ŞARTLI SAĞLIK YARDIMLARI (SAĞLIK VE GEBELİK)
Sosyal güvencesi olmayan, 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi durumunda bulunan ailelere çocuklarını sağlık kontrolüne göndermeleri, anne adaylarının ise hamilelik süresince sağlık kontrolüne gitmeleri ve doğumlarını hastanede yapmaları şartıyla yapılan yardımlardır.
18 yaş üstü aile bireyi başvurabilir.
0-6 yaş arası çocuklar ve hamileler faydalanabilir.
Gerekli evraklar: TC Kimlik Kartı
Tutar: Gebelik döneminde aylık 100 TL, çocuk için aylık 55 TL,
Doğumun Hastanede yapılması halinde bir seferlik 150 TL,
Şartlı lohusalık için doğumu takip eden ilk 2 ay süresince aylık 150 TL,
Ödeme dönemi: Ödemeler her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılmaktadır.
👉EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLARA YÖNELİK DÜZENLİ NAKİT YARDIM PROGRAMI
Hanede sosyal güvencesi olan birey bulunmayan, 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan ve son resmi nikahlı eşini kaybetmiş kadınlara yöneliktir.
Son resmi nikahlı eşini kaybetmiş kadınlar başvurabilir.
Son resmi nikahlı eşini kaybetmiş 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan kadınlar faydalanabilir.
Gerekli evraklar: TC Kimlik Kartı
Ödeme tutarı: 500 TL
Ödeme dönemi: Ödemeler her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılmaktadır.