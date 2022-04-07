Belge talep edilmiyor! Ramazan ayında gıda-erzak yardımı müjdesi! E-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yaptıktan sonra...

Paylaşma ve Dayanışma Ayı 11 Ayın Sultanı Ramazan bu yıl 2 Nisan - 2 Mayıs tarihleri arasında olacak. Her yıl birçok kurum ve kuruluş ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulunuyor. Bu yı da gelenek değişmedi ve yardımlar yapılmaya başlandı. Belediyeler, kaymakamlıklar, Kızılay ve VGM gibi kurumla aracılığıyla dağıtılan söz konusu bu yardımların yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da yıl boyunca alınabilecek gıda yardımı yapıyor. Bakan Yanık, "Dini bayramlarımız öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin temel gıda gereksinimlerini karşılayabilmeleri için yardımda bulunuyoruz. Bu doğrultuda SYDV'lere yaklaşık 224 milyon TL ek kaynak aktardık." dedi. İşte 2022 Ramazan ayında verilen yardımların tümü hakkında bilgiler...