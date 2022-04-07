Belge talep edilmiyor! Ramazan ayında gıda-erzak yardımı müjdesi! E-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yaptıktan sonra...
İhtiyaç sahibi ailelere yönelik gıda ve nakit yardımı Ramazan ayında arttı. 2 Nisan'da başlayan oruç ayı diye de bilinen Ramazan ayında bir çok kurum ve kuruluş maddi durumu yeterli olmayan hanelere 200-300-500 TL değerinde koli dağıtacak. İnternet üzerinden alınan başvurulara herkes başvuruda bulunabilecek. Yoğun ilgi gösterilen Ramazan yardımları hakkında detaylı bilgilere haberimizde yer verdik. E-devlet üzerinden alınan başvurularda T.C. kimlik numaranız ve şifrenizin olması yeterli! İşte ayrıntılar...
Paylaşma ve Dayanışma Ayı 11 Ayın Sultanı Ramazan bu yıl 2 Nisan - 2 Mayıs tarihleri arasında olacak. Her yıl birçok kurum ve kuruluş ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulunuyor. Bu yı da gelenek değişmedi ve yardımlar yapılmaya başlandı. Belediyeler, kaymakamlıklar, Kızılay ve VGM gibi kurumla aracılığıyla dağıtılan söz konusu bu yardımların yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da yıl boyunca alınabilecek gıda yardımı yapıyor. Bakan Yanık, "Dini bayramlarımız öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin temel gıda gereksinimlerini karşılayabilmeleri için yardımda bulunuyoruz. Bu doğrultuda SYDV'lere yaklaşık 224 milyon TL ek kaynak aktardık." dedi. İşte 2022 Ramazan ayında verilen yardımların tümü hakkında bilgiler...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin temel gıda gereksinimlerini karşılayabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) yaklaşık 224 milyon TL ek kaynak aktardıklarını müjdeledi.
Yardımlaşmanın, birlik ve beraberliğin arttığı Ramazan ayında, ihtiyaç sahibi hanelerin yanında olacaklarını bildiren Yanık, aktarılan kaynağın etkin ve hızlı şekilde sahiplerine ulaştırılacağını belirtti.
Ülke genelindeki tüm SYDV'ler aracılığıyla ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen hanelerin gıda ihtiyaçlarının karşılanması için Ramazan ayında ayni ve nakdi olarak destek verdiklerini belirten Bakan Yanık, şunları söyledi: "Sosyal yardımlarımızdan kimlerin yararlanacağı, hangi şartlar gerekli tüm bunlar kanunen belirli. Yardımlarımızı sunarken, hiçbir ayrım gözetmiyoruz. Sosyal güvenceli birinin bulunmadığı haneler ile sosyal güvenceli olmakla birlikte, hane içindeki kişi başına düşen gelir, asgari ücret net tutarının 1/3'ünden az olan haneler sosyal yardımlarımızdan faydalanabiliyor" dedi.