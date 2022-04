Stajyer Araştırmacı Burs Programı süreci başladı! STAR programı ile gençlere en az 1.250 TL!

NOT KRİTERİ VAR

STAR programının 'Lisans' çağrısı ile üniversiteye giriş sıralaması 100 bin ve altında yer alan öğrencilerden not ortalaması 2.0 ve üstü olanlar, giriş sıralaması 100 bin 1 ve 15 bin arasında olan öğrencilerden not ortalaması 3.0 ve üstü olanlar, giriş sıralaması 150 bin 1 ve 200 bin arasında olan öğrencilerden not ortalaması 3.5 ve üstü olanlar arasından şartları sağlayan 2 bin öğrenci desteklenecek.