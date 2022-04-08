Stajyer Araştırmacı Burs Programı süreci başladı! STAR programı ile gençlere en az 1.250 TL!
Stajyer Araştırmacı Burs Programı için yeni başvuru süreci 2 çağrıyla başladı. STAR programı ile başarılı üniversite öğrencileri hem araştırma projelerinde görev alacak hem de 6 ay boyunca aylık bin 250 lira bursla desetklenecek...
Üniversiteli gençlerin TÜBİTAK merkez ve enstitülerinde yürütülen veya TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projelerine dahil edilerek araştırma ekosistemine ilk adımı atmaları ve araştırma yapmaya teşvik edilmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR), iki yeni çağrıyla yeniden başvuruya açıldı.
NOT KRİTERİ VAR
STAR programının 'Lisans' çağrısı ile üniversiteye giriş sıralaması 100 bin ve altında yer alan öğrencilerden not ortalaması 2.0 ve üstü olanlar, giriş sıralaması 100 bin 1 ve 15 bin arasında olan öğrencilerden not ortalaması 3.0 ve üstü olanlar, giriş sıralaması 150 bin 1 ve 200 bin arasında olan öğrencilerden not ortalaması 3.5 ve üstü olanlar arasından şartları sağlayan 2 bin öğrenci desteklenecek.
STAR programının 'Arkeoloji' çağrısı ile de Türkiye'de lisans derecesi veren bir üniversitede; not ortalaması 2.5 ve üzeri olan, Arkeoloji Bölümü ve Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü'nde (4 yıllık) şartlarını sağlayan 300 öğrencinin Şanlıurfa Neolitik Çağ Araştırma Projesi'nde görev almaları sağlanacak.
NASIL BAŞVURULACAK?
Programa başvuru yapmak isteyen öğrenciler https://star. gsb.gov.tr/ adresinde yer alan projeleri ve çağrı duyurusunu inceleyebilecek.