Herkesin cüzdanında olabilir! Eğer sizde de varsa yaşadınız! 10-20-50 ve 100 TL'de şok detay! Zengin olursunuz
Tedavülde olmayan ve tedavülde olan birtakım paralarda basım hatası olabiliyor. Günümüzde sarfedilen 5-10-20-50-100 ve 200 TL'lik banknotların sağ köşesinde yer alan basım hatası ilgi çekerken paraları koleksiyoncular bağlamında 30, 40, 50, 100 bin liraya kadar satışa çıkarmış olan vatandaşlar oldu. Paranın ön yüz sağ üst köşesinde yazması gerekenden bir adet az sıfır yazdığını gören vatandaşlar bu yanlış basım paraları internet üzerinden satışa çıkarıyor.
Yaşamımızın sürdürebilmemiz amacıyla lüzumlu olan şeylerden birisi de paradır. Devletlerin merkez bankalarında basılan birtakım banknotlarda detaylı basım hatalarına rastlayabiliyoruz. Genellikle bu Hataya denk gelen vatandaşlar parasal bir sayısal değeri olduğunu düşündüğü amacıyla paraları koleksiyonerler amacıyla satışa çıkarıyor. Hatalı basım paralar son dönemde büyük ilgi topluyor. Bu paralar koleksiyonerler doğrultusundan yakından takip ediliyor. İlgisi olanlar için bu paralara denk gelen vatandaşlar ise paraları satışa sunuyor. Hatalı basım banknotlar yoğun ilgi görürken koleksiyonerler bu paraları alabilmek istiyor. Bu haberlere denk gelenler ise cüzdanlarındaki paraları denetim ediyor.
5 LİRAYA 50 BİN LİRA İSTİYOR
Sezgin Yılmaz, bir markette alışveriş yaptıktan sonra aldığı 5 liranın hatalı basıldığını fark etti. 5 TL'nin sağ üst köşesinde '5'in yarısının olmadığını görünce şaşırdığını söyleyen Yılmaz, banknotu Merkez Bankası'na götürdü. Paranın hatalı basım olduğunu öğrenen Sezgin Yılmaz, 5 TL'yi 50 bin TL'ye satışa çıkardı.
"İHTİYACIM OLDUĞUNDAN SATIYORUM"
Daha önce kuaförlük yaptığını, ancak şu an çalışmadığını ifade eden Yılmaz, "Alışveriş yaparken ben basım hatası olan paraya denk geldim. Merkez Bankası'na gittim. Basım hatası olan parayı koleksiyonculara götürmemi istediler. Benim de maddi durumum iyi değil. Koleksiyonculardan bana ulaşmalarını istiyorum.
Bendeki hatalı basımı yapılan 5 liranın piyasa değeri 70-80 bin diyorlar. Benim şu an acil ihtiyacım olduğundan ben bu parayı 50 bin TL'ye satmak istiyorum. İlgilenen olursa lütfen bana ulaşsınlar" dedi.
200 LİRALIK BANKNOTU 55 BİN LİRADAN SATIYOR
Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan Hüseyin Güzel, hatalı basım 200 liralık banknotu, koleksiyon değeri taşıdığını düşünerek 55 bin liradan satışa çıkardı. İlçede süt ve süt ürünleri satışı yapan Hüseyin Güzel, kasadaki paraları düzenlerken 200 TL'lik banknotun, diğer paralardan farklı olduğunu gördü.