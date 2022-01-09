2022 emekli maaş zammının ardından yeni destek geldi! Emekli maaşına ek 2.500 TL ve 3.000 TL ödeme yapılacak!

2022 Ocak ayı itibariyle emekli maaşlarına yapılacak zam oranları belli oldu. Emeklileri sevindiren haberlerin arka arkaya gelmesinin ardından bankalar da harekete geçti. 3.000 TL'ye varan emekliye ek ödeme fırsatları sayesinde tüm vatandaşların maaşına ek destek ödemelerinden yararlanması sağlanacak. En düşük emekli maaşının 2 bin 500 TL olmasının ardından bankaların ödeyecekleri 2022 emekli promosyon oranları da belli oldu. İşte bankaların en yüksek emekli promosyonları.