2022 emekli maaş zammının ardından yeni destek geldi! Emekli maaşına ek 2.500 TL ve 3.000 TL ödeme yapılacak!
3 Ocak'ta TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarının ardından emeklilerinin 2022 yılında alacakları zamlı maaş oranları da belli oldu. Emekli maaş zammının açıklanmasının ardından bankalar ise yeni yılda emekli maaş müşterilerine verecekleri nakit promosyon oranlarında güncellemeye gitti.
2022 Ocak ayı itibariyle emekli maaşlarına yapılacak zam oranları belli oldu. Emeklileri sevindiren haberlerin arka arkaya gelmesinin ardından bankalar da harekete geçti. 3.000 TL'ye varan emekliye ek ödeme fırsatları sayesinde tüm vatandaşların maaşına ek destek ödemelerinden yararlanması sağlanacak. En düşük emekli maaşının 2 bin 500 TL olmasının ardından bankaların ödeyecekleri 2022 emekli promosyon oranları da belli oldu. İşte bankaların en yüksek emekli promosyonları.
Şekerbank'ın en yüksek oranlar ile sağladığı nakit promosyon desteği kapsamında, ilk defa emekli maaşını taşıyanlara özel ayrıcalıklı bankacılık hizmetlerinin de sunulması hedefleniyor.
Şekerbank tarafından 3 bin TL'ye varan promosyon ödemelerinin yapılacağının açıklanmasının ardından birçok emekli bu haberi memnuniyetle karşıladı.
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İlk defa maaşlarını taşıyacak emeklilerin Şekerbank Tamamlayan Hesap ile yüzde 0 faiz oranlarına sahip masrafsız olarak nakit ihtiyaçlarının da karşılanması sağlanmaktadır. Şeker Bonus ile kredi kartından 3.500 TL harcama yapılması halinde ise 300 TL'ye varan bonus kazanma şansı da elde edilecek.