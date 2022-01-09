Katar, Kanada ve Finlandiya'dan acil işçi alım müjdesi! 4.200 dolar maaşla alım var! Vasıflı-vasıfsız herkes başvuruyor

Avrupa ülkelerinde başlayan işçi açığı nedeniyle çoğu ülke işçi alım ilanlarını tek tek duyurmaya başladı. Yurt dışında çalışmak isteyen vatandaşlar sık sık ülkeler doğrultusundan duyurulan işçi alımı duyuruları mercek altına alıyor. Son olarak Kanada, Katar ve Finlandiya'nın açık iş pozisyon kadroları ele alındığında toplamda 1 milyon 32 bin personel alımı uygulanacağı görülmüştür. Ülkeler, sahip olunan işçi açığı sıkıntılarını dışarıdan gelecek olan işçiler yardımıyla çözüyor. Dolar, euro ya da sterlin para birimiyle maaş veren bu ülkelerde işçilere verdiği maaşlar merak ediliyor. Yurt dışında çalışmak isteyenler bu kapsamda hangi sektörlere alım uygulanacağını merak etmektedir.