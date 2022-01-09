Katar, Kanada ve Finlandiya'dan acil işçi alım müjdesi! 4.200 dolar maaşla alım var! Vasıflı-vasıfsız herkes başvuruyor
Kanada, Finlandiya ve Katar gibi işçi açığı olan ülkeler işçi alımı yapacak. Yurt dışında çalışma fikiri olanla oluşturulan işçi alımı ile alakalı yapılacak duyuruları takip ediyor. Kanada, Almanya ve Finlandiya'daki sektörlerin açık işçi pozisyonlarının toplamda 1 milyon bulunduğu ifade ediliyor. Son oluşturulan açıklamada, Kanada 732 bin, Almanya 270 bin Finlandiya'da 30 bin işçi alımı olacak. Katar'da da yakında işçi alımının başlayacağı ifade ediliyor. Şimdi başvuruya dair veriler merakla araştırılıyor.
Avrupa ülkelerinde başlayan işçi açığı nedeniyle çoğu ülke işçi alım ilanlarını tek tek duyurmaya başladı. Yurt dışında çalışmak isteyen vatandaşlar sık sık ülkeler doğrultusundan duyurulan işçi alımı duyuruları mercek altına alıyor. Son olarak Kanada, Katar ve Finlandiya'nın açık iş pozisyon kadroları ele alındığında toplamda 1 milyon 32 bin personel alımı uygulanacağı görülmüştür. Ülkeler, sahip olunan işçi açığı sıkıntılarını dışarıdan gelecek olan işçiler yardımıyla çözüyor. Dolar, euro ya da sterlin para birimiyle maaş veren bu ülkelerde işçilere verdiği maaşlar merak ediliyor. Yurt dışında çalışmak isteyenler bu kapsamda hangi sektörlere alım uygulanacağını merak etmektedir.
MİLYONLARCA İŞÇİ ALIMI
Yurt dışında bilhassa Avrupa ülkelerinde işçi açığı başladı. Bunun üstüne çoğu ülke işçi alım ilanları yayınlıyor. Kanada'nın sonrasında Almanya ve Finlandiya da işçi alacağını duyurdu. Üç ülkenin toplamda 1 milyondan çok işçi alımı gerçekleştireceği açıklandı.
SAĞLIKÇILAR BİRİNCİ SIRADA
Kanada 732 bin, Almanya 270 bin Finlandiya da 30 bin işçi alacak. Kanada'da en çok işçi gereksinimi olan eyaletler, Quebec, Ontario ve Britihs Columbia.
Sağlık pazarında en çok elemana gereksinim bulunduğu gözlenirken, hizmet sektörü ikinci sırada.
Kanada'da tır sürücüsü açığı da kapatılamıyor.
Finlandiya da işçiye gereksinim duyan ülkelerden biri. Belli bir oranda göç kabul edilen ülkede işçi gereksinimi 30 bin civarlerinde.