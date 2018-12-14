Herkesi ilgilendiriyor! Dikkat SGK'da sizin de paranız kalmış olabilir!

Zaman aşımı süresinin başlangıcı ile ilgili bir başka ayrıntı da şu. Örneğin, kamuda ilk defa çalışmaya 2008 Ekim ayından sonra başlayan bir kişi emekli iken ölürse, zaman aşımı süresi, ölüm tarihini izleyen ayın 1'i olarak kabul ediliyor. Aynı kişi emekli iken değil de çalışırken ölürse, ölüm tarihini izleyen ayın 15'inden itibaren 5 yıllık zaman aşımı süresi işliyor.

Benzer şekilde SSK (4/a) ve BAĞ-KUR (4/b) statüsünde çalışanlar örneğin 1 Ocak'ta öldüyse, bunlar için ölüm aylığı 1 Şubat'tan itibaren bağlanıyor, zaman aşımı süresi de 1 Şubat'tan başlatılıyor.