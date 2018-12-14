Herkesi ilgilendiriyor! Dikkat SGK'da sizin de paranız kalmış olabilir!
SGK tarafından ödenen ve süresinde alınmayan aylık ile gelirler 5 yıl bitiminde zaman aşımına uğruyor. Sigortalılar ve hak sahipleri eğer talepte bulunurlarsa beş yıl geriye dönük şekilde aylık ve gelirlerini alabiliyor. Cenaze ödeneği, çeyiz yardımı gibi haklar eğer 5 yıl içerisinde başvuruda bulunulmazsa düşüyor.Dul ve yetim aylığı alma hakkı bulunmayan kişilerin ise sigortalı kişinin eksik aldığı aylığı ve gelirleri iki yıl içerisinde talep etme hakkı bulunuyor.
SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki sigortalılar ile ilk defa 1 Ekim 2008 tarihinden sonra 4/c kapsamında kamuda çalışmaya başlayanlara iş kazası, meslek hastalığı, vazife malûllüğü ve ölüm hallerinde bağlanması gereken gelir ve aylıkların, hakkın kazanıldığı tarihten itibaren beş yıl içinde kullanılmayan kısmı zaman aşımına uğruyor. SGK'ya müracaatta bulunmamanın haklı bir nedene dayandığını ispatlayanlar hakkında ise beş yıllık zaman aşımı uygulanmıyor.
İş kazası ve meslek hastalığı ile ölüm sigortasından kazanılan diğer haklar ise hakkın doğduğu tarihten itibaren beş yıl içinde istenmezse düşüyor.
Habertürk'ün haberine göre, gelir ve aylıkların ödenmesinde beş yıllık zaman aşımı uygulamasında, talep tarihinden geriye doğru gidilerek 5 yıla kadarki bölüm ödeniyor, 5 yılı aşan süreye ilişkin gelir ve aylıklar ise ödenmiyor. Örneğin, 30 Ocak 2011 tarihinde ölen sigortalının hak sahibi kızı, aynı tarihten itibaren alma hakkı bulunduğu halde 30 Ocak 2018 tarihinde SGK'ya yetim aylığı bağlanması talebinde bulunmuşsa, geriye doğru beş yılın parasını alabilir ancak iki yılın parasını alamaz. Fakat, bu kişi iki yıldır ağır hasta olduğunu veya başka bir kısıtlılığının bulunduğunu belgelerse, yedi yılın tamamının parasını da alabilir.
HAKKIN KAZANILDIĞI TARİH ÖNEMLİ
Eski SSK ve BAĞ-KUR kanunlarında beş yıllık zaman aşımının başlangıç tarihi konusunda farklı uygulamalar bulunuyordu. SSK'da "hakkın doğduğu tarih", BAĞ-KUR'da ise "ölüm tarihi" dikkate alınıyordu. Yeni yasada, herkes için hakkın doğduğu tarihten itibaren beş yıllık zaman aşımı söz konusu. Örneğin, 2010'da babası ölen bir kadın 1 Ocak 2014 tarihinde eşinden boşanmışsa, yetim aylığı için 5 yıllık zaman aşımı süresi babanın ölüm tarihinden değil, boşanma tarihinden başlıyor.
İŞ KAZASINDA BEŞ YILLIK ZAMAN AŞIMI NE ZAMAN BAŞLAR?
İş kazaları ve meslek hastalıklarında zaman aşımı tespitlerinde, sürekli iş göremezlik gelirinin başlangıç tarihi esas alınıyor. Meslekte kazanma gücünün en az yüzde 10 oranında kaybedilmiş olduğuna ilişkin sağlık kurulu raporunun alındığı tarih, zaman aşımı açısından başlangıç kabul ediliyor.
Bazı durumlarda iş kazası ve meslekte kazanma gücü kaybı oranı dava konusu olabiliyor. Dava açılması halinde gelirin ödenmesine, mahkeme kararını izleyen ay başından itibaren başlanıyor.
Zaman aşımı süresinin başlangıcı ile ilgili bir başka ayrıntı da şu. Örneğin, kamuda ilk defa çalışmaya 2008 Ekim ayından sonra başlayan bir kişi emekli iken ölürse, zaman aşımı süresi, ölüm tarihini izleyen ayın 1'i olarak kabul ediliyor. Aynı kişi emekli iken değil de çalışırken ölürse, ölüm tarihini izleyen ayın 15'inden itibaren 5 yıllık zaman aşımı süresi işliyor.
Benzer şekilde SSK (4/a) ve BAĞ-KUR (4/b) statüsünde çalışanlar örneğin 1 Ocak'ta öldüyse, bunlar için ölüm aylığı 1 Şubat'tan itibaren bağlanıyor, zaman aşımı süresi de 1 Şubat'tan başlatılıyor.