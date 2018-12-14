Asgari ücret zammı için o bekleniyor! Asgari ücret 2019 zammı ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET 2019 OCAK ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Türk-İş Genel Başkanı Ergun Atalay daha önceki açıklamalarında asgari ücretin yılbaşından önce 2 bin lira olması gerektiğini ve yılbaşında da bu tutar üzerinden zam görüşmeleri yapılması gerektiğini açıklamıştı.

Atalay yaptığı açıklamada "Biz iki aydır asgari ücretin hemen 2,000 TL olması, Aralık ayındaki görüşmelerde de 2,000 lira üzerinde görüşmelerin yapılması gerektiğini söylüyoruz. Bugüne kadar 35'e yakın işveren asgari ücreti 2,000 liraya yükseltti ama işverenlerin yüzde 99'u artış yapmadı" demişti.