Asgari ücret zammı için o bekleniyor! Asgari ücret 2019 zammı ne kadar olacak?
Asgari ücret zammı ile ilgili geri sayıma başlanırken, vatandaşlar dün ikinci kez toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan gelen haberlere gözünü çevirdi. Asgari ücrete 2019 Ocak ayında yapılacak zammı belirlemek için toplanan komisyondan henüz net bir karar çıkmadı. Asgari ücret 2019 Ocak zammı ne kadar olacak? Asgari ücret 2019 zam oranı belli oldu mu? 2019 AGİ ne kadar olacak? gibi sorulara yanıt aranırken, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan asgari ücret zammı ile ilgili önemli bir açıklama geldi. İşte asgari ücret ile ilgili son gelişmeler...
Asgari ücret 2019 Ocak zammının belirlenmesi için yapılan çalışmalar sürüyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu dün ikinci kez bir araya geldi. Komisyon toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 7 milyon işçiyi ilgilendiren asgari ücret zammı ile ilgili yeni bilgiler kamuoyu ile paylaşıldı. Peki asgari ücret 2019'da ne kadar olacak? Asgari ücret zam oranı belli oldu mu? AGİ 2019'da ne kadar olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı ne zaman? İşte asgari ücret zammı ile ilgili son gelişmeler...
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019'da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) ev sahipliğindeki toplantının başkanlığını Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder yaptı. İşçi heyetine Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, işveren heyetine ise TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç'un başkanlık ettiği toplantıya ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulunuldu.
2 BİN LİRA BEKLENTİSİ
2 bin liranın kamuoyunda yerleştiğini kendilerinin 2 bin liranın üzerinde bir ücreti arzu ettiklerini ifade eden Nazmi Irgat, "Henüz daha erken ama TÜİK'in (Türkiye İstatistik Kurumu) açıklamasından sonra bir sonuç çıkacağını bekliyorum. Mevcut asgari ücretle geçinmek için sihirbaz olmalı. Mevcut bin 603 liranın geçerliliğinin kalmadığını kamuoyu biliyor" dedi. TÜİK ise ilgili raporu gelecek hafta sunacak.
'ASGARİ DESTEĞİ' SÜRMELİ
Akansel Koç da, "Önerilerimiz, asgari ücret desteğinin artarak devam etmesi, işsizlik sigortası işveren hissesinin 2019'da alınmaması ve vergi dilimleri, kesinti oranlarının mutlak suretle gözden geçirilmesi ve buna bağlı asgari geçim indirimi tekrar dikkate alınması" ifadelerini kullandı. 3. toplantı, 20 Aralık'ta Türk-İş'in ev sahipliğinde olacak.
ASGARİ ÜCRET 2019 OCAK ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Türk-İş Genel Başkanı Ergun Atalay daha önceki açıklamalarında asgari ücretin yılbaşından önce 2 bin lira olması gerektiğini ve yılbaşında da bu tutar üzerinden zam görüşmeleri yapılması gerektiğini açıklamıştı.
Atalay yaptığı açıklamada "Biz iki aydır asgari ücretin hemen 2,000 TL olması, Aralık ayındaki görüşmelerde de 2,000 lira üzerinde görüşmelerin yapılması gerektiğini söylüyoruz. Bugüne kadar 35'e yakın işveren asgari ücreti 2,000 liraya yükseltti ama işverenlerin yüzde 99'u artış yapmadı" demişti.