Emekliye intibakta son durum ne? İntibak yasası çıkıyor mu?

Yaklaşık 5 milyon emekli uzun yıllardır hükümetten intibak yasası ile ilgili bir müjde bekliyor. Hükümette uzun süredir intibak ile ilgili bir çalışma yürütüyor. 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlar intibak yasası ile birlikte aylık bağlanma oranlarının yükseltilmesini istiyor. Geçtiğimiz günlerde Meclis'e intibak ile ilgili 7 maddelik bir teklif sunulurken, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de(AİHM) emekliler tarafından yapılan intibak başvurusu ile ilgili kararını verdi. Peki ama intibak yasası çıkacak mı? İntibak yasası kimleri kapsayacak? İntibak zammı ne kadar olacak? İşte intibak yasası ile ilgili son gelişmeler...