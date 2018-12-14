Emekliye intibakta son durum ne? İntibak yasası çıkıyor mu?
2000 yılından sonra emekli olan milyonlarca vatandaş, senelerdir intibak yasasının çıkmasını bekliyor. Aylık bağlanma oranının düşük olması nedeniyle emekli maaşlarının az olduğunu söyleyen emekliler intibak yasasının çıkmasını istiyor. Meclis'e intibak yasası ile ilgili 7 maddelik bir teklif sunulurken, geçtiğimiz günlerde intibak ile ilgili önemli bir haber de AİHM'den gelmişti. Peki ama intibak yasası çıkıyor mu? 2000'den sonraki emeklilere intibak düzenlemesi geliyor mu? İntibak zammı ne kadar olacak? İşte emekliye intibak yasası ile ilgili son gelişmeler...
Yaklaşık 5 milyon emekli uzun yıllardır hükümetten intibak yasası ile ilgili bir müjde bekliyor. Hükümette uzun süredir intibak ile ilgili bir çalışma yürütüyor. 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlar intibak yasası ile birlikte aylık bağlanma oranlarının yükseltilmesini istiyor. Geçtiğimiz günlerde Meclis'e intibak ile ilgili 7 maddelik bir teklif sunulurken, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de(AİHM) emekliler tarafından yapılan intibak başvurusu ile ilgili kararını verdi. Peki ama intibak yasası çıkacak mı? İntibak yasası kimleri kapsayacak? İntibak zammı ne kadar olacak? İşte intibak yasası ile ilgili son gelişmeler...
Son adres ise Anayasa Mahkemesi olmuştu. AYM, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara intibak için kararını verdi. Mahkeme, "Anayasanın 148'inci maddesinin dördüncü fıkrasında, kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlara ilişkin şikayetlerin, bireysel başvuruda incelenemeyeceği belirtilmiştir" kararıyla intibak başvurusunu kabul etmedi. Anayasa Mahkemesi'nin bu kararının ardından gözler Meclis'e çevrildi.
Duman teklif içinde, maaşlar arasındaki makas aralığının daraltılmasına yönelik düzenleme önerilerinin de olduğunu söyledi. Duman,"Bilhassa asgari ücret düzeyinde çalışanların günümüz itibariyle emekliye ayrıldıklarında 1999 yılı öncesine kıyasla, aylıklarında yüzde 40'a yakın bir kayıp oluşmasının önlenmesi ve fazladan çalışmalar sebebiyle emekli maaşlarının yükselmesi gerektiği halde düşmesine yol açan yasa maddelerinin kaldırılması isteniyor" dedi.