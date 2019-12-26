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Herkesi ilgilendiriyor! 1 Ocak'tan itibaren hepsi değişiyor

Yeni yılla birlikte 81 milyonu ilgilendiren yeni düzenlemeler hayata geçiyor. Vergiden hastaneye, tapudan enerjiye varana kadar birçok alanda yenilikler 1 Ocak 2020 itibarıyla başlıyor. İşte yeni yıl itibarıyla hayatımıza girecek düzenlemeler...

26.12.2019 09:32 - Son Güncelleme: 26.12.2019 09:32
Herkesi ilgilendiriyor! 1 Ocak'tan itibaren hepsi değişiyor

Yeni yılda milyonlarca vatandaşın hayatını değiştirecek düzenlemeler devreye giriyor. Tapuda devir işlemleri kolaylaşacak. Esnaf için işsizlik fonu kurulacak. Konutta gerçek değer dönemi başlayacak. Kayıt dışını önlemek için e-fatura, e-irsaliye dönemi devreye girecek. Vatandaşlar 5G teknolojisini deneyimlemeye başlayacak. Bireysel emeklilikte otomatik katılım tamamlayıcı emeklilik sistemine dönüşecek. Konaklama ve dijital hizmet vergisi uygulaması başlayacak. İşte yeni yılda yeni hayat...

Herkesi ilgilendiriyor! 1 Ocak'tan itibaren hepsi değişiyor

TAPUDA DEVİR KOLAYLAŞIYOR:
Taşınmaz devir işlemleri, taraflar farklı tapu müdürlüklerinde bulunsalar dahi yapılabilecek. Yurt dışından da devir işlemi yapmak mümkün hale geliyor. Detaylar yönetmelikle düzenlenecek.

Herkesi ilgilendiriyor! 1 Ocak'tan itibaren hepsi değişiyor

BELEDİYELERDE SIFIR ATIK:
Tüm kamu kurumları, nüfusu 250 bin ve üzerindeki belediyelerle 5 bin metrekareden büyük AVM'ler sıfır atık uygulamasına geçecek. 500- 1.000 arası çalışanı bulunan kamu kurumları, 100 ve daha az öğrencili okullar, turizm işletme belgesi olan yerler de sisteme geçecek.

Herkesi ilgilendiriyor! 1 Ocak'tan itibaren hepsi değişiyor

VİOP'TA AKŞAM SEANSI:
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) belirli sözleşmelerde uygulanacak "Akşam Seansı"17 Ocak 2020'de devreye alınacak. VİOP'ta devreye alınacak Akşam Seansı, normal seansta sürekli müzayede işlemlerinin saat 18.15'te sona ermesinin ardından saat 19.00'da başlayacak ve saat 23.00'e kadar devam edecek.

Herkesi ilgilendiriyor! 1 Ocak'tan itibaren hepsi değişiyor

GIDADA ARACISIZ MODEL:
Tarım Kredi Kooperatifleri bünyesinde kurulan Sera A.Ş. 2020'den itibaren çiftçilerle alım garantili sözleşme imzalayacak. Ürünleri markete doğrudan ulaştırarak hem aracı sayısını azaltılacak hem de sağlıklı ve güvenilir ürünleri tüketici ile buluşturacak.

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