Herkesi ilgilendiriyor! 1 Ocak'tan itibaren hepsi değişiyor

BELEDİYELERDE SIFIR ATIK:

Tüm kamu kurumları, nüfusu 250 bin ve üzerindeki belediyelerle 5 bin metrekareden büyük AVM'ler sıfır atık uygulamasına geçecek. 500- 1.000 arası çalışanı bulunan kamu kurumları, 100 ve daha az öğrencili okullar, turizm işletme belgesi olan yerler de sisteme geçecek.