Herkesi ilgilendiriyor! 1 Ocak'tan itibaren hepsi değişiyor
Yeni yılla birlikte 81 milyonu ilgilendiren yeni düzenlemeler hayata geçiyor. Vergiden hastaneye, tapudan enerjiye varana kadar birçok alanda yenilikler 1 Ocak 2020 itibarıyla başlıyor. İşte yeni yıl itibarıyla hayatımıza girecek düzenlemeler...
Yeni yılda milyonlarca vatandaşın hayatını değiştirecek düzenlemeler devreye giriyor. Tapuda devir işlemleri kolaylaşacak. Esnaf için işsizlik fonu kurulacak. Konutta gerçek değer dönemi başlayacak. Kayıt dışını önlemek için e-fatura, e-irsaliye dönemi devreye girecek. Vatandaşlar 5G teknolojisini deneyimlemeye başlayacak. Bireysel emeklilikte otomatik katılım tamamlayıcı emeklilik sistemine dönüşecek. Konaklama ve dijital hizmet vergisi uygulaması başlayacak. İşte yeni yılda yeni hayat...
VİOP'TA AKŞAM SEANSI:
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) belirli sözleşmelerde uygulanacak "Akşam Seansı"17 Ocak 2020'de devreye alınacak. VİOP'ta devreye alınacak Akşam Seansı, normal seansta sürekli müzayede işlemlerinin saat 18.15'te sona ermesinin ardından saat 19.00'da başlayacak ve saat 23.00'e kadar devam edecek.