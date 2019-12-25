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Bu parayı ödeyen kara listeden çıkıyor! İşte o borçtan kurtulmanın yolları

Bankalara ödenemeyen borçlar 2-3 yıl sonra varlık yönetim şirketlerine devrediliyor. Ekim itibarıyla varlık yönetim şirketleri tarafından yönetilen tahsili gecikmiş alacak tutar 51 milyar lirayı aştı. Şirketler borcunu ödemek isteyene birçok kolaylık sağlıyor. Borcu ödeyen kara listeden çıkıyor... Kara liste, kredi sicil kaydı, kredi sicili gibi isimlendirmeler ile bilinen uygulama, Merkez Bankası tarafından tutulan, bireysel krediler ile çek ve senetlere dair bilgilerin tutulduğu bir veri tabanıdır. Kara liste sık sık Kredi Kayıt Bürosu tarafından ayrıca tutulan bir başka kayıt olan kredi notu ile karıştırılmaktadır.

25.12.2019 13:59 - Son Güncelleme: 25.12.2019 13:59
Bu parayı ödeyen kara listeden çıkıyor! İşte o borçtan kurtulmanın yolları

Bankalara ödenmeyen kredi ve kredi kartı borçları, 2-3 yıl sonra varlık yönetimi şirketlerine devrediliyor. 2019 Ekim ayı itibarıyla varlık yönetim şirketleri tarafından yönetilen tahsili geçmiş alacak tutarı 51 milyar lirayı aştı. Şirketler borcunu ödemek isteyenlere birçok kolaylık sağlarken, borcunu ödeyenler de kara listeden çıkıyor. İşte detaylar...

Bu parayı ödeyen kara listeden çıkıyor! İşte o borçtan kurtulmanın yolları

90 GÜNLÜK YASAL SÜRE
Acil nakit ihtiyaçlarında bankalar imdada koşuyor. Kredi ve kredi kartı birçok kişinin işini kolaylaştırıyor. Ancak bazen elde olmayan sebepler nedeniyle vadesinde ödenemeyen borçlar söz konusu olabiliyor. Posta'nın haberine göre borç geri ödemesinde vade uzadıkça yasal takip süreci başlıyor.

Bu parayı ödeyen kara listeden çıkıyor! İşte o borçtan kurtulmanın yolları

Süreç şöyle işliyor:
1- Vadesi gelen herhangi bir borcun 90 gün içerisinde ödenmemesi durumunda tahsili gecikmiş alacak statüsüne geçiyor ve yasal takip süreci başlatıyor.

Bu parayı ödeyen kara listeden çıkıyor! İşte o borçtan kurtulmanın yolları

2- Bu 90 günlük süreçte banka, müşterisine sözlü ve/ veya yazılı olarak ulaşıp borcunu ödemesini hatırlatıyor.

Bu parayı ödeyen kara listeden çıkıyor! İşte o borçtan kurtulmanın yolları

3- Bu süreçte borca gecikme faizi uygulan›yor.

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