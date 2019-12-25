Bu parayı ödeyen kara listeden çıkıyor! İşte o borçtan kurtulmanın yolları

Bankalara ödenemeyen borçlar 2-3 yıl sonra varlık yönetim şirketlerine devrediliyor. Ekim itibarıyla varlık yönetim şirketleri tarafından yönetilen tahsili gecikmiş alacak tutar 51 milyar lirayı aştı. Şirketler borcunu ödemek isteyene birçok kolaylık sağlıyor. Borcu ödeyen kara listeden çıkıyor... Kara liste, kredi sicil kaydı, kredi sicili gibi isimlendirmeler ile bilinen uygulama, Merkez Bankası tarafından tutulan, bireysel krediler ile çek ve senetlere dair bilgilerin tutulduğu bir veri tabanıdır. Kara liste sık sık Kredi Kayıt Bürosu tarafından ayrıca tutulan bir başka kayıt olan kredi notu ile karıştırılmaktadır.

25.12.2019 13:59 - Son Güncelleme: 25.12.2019 13:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





