Bu parayı ödeyen kara listeden çıkıyor! İşte o borçtan kurtulmanın yolları
Bankalara ödenemeyen borçlar 2-3 yıl sonra varlık yönetim şirketlerine devrediliyor. Ekim itibarıyla varlık yönetim şirketleri tarafından yönetilen tahsili gecikmiş alacak tutar 51 milyar lirayı aştı. Şirketler borcunu ödemek isteyene birçok kolaylık sağlıyor. Borcu ödeyen kara listeden çıkıyor... Kara liste, kredi sicil kaydı, kredi sicili gibi isimlendirmeler ile bilinen uygulama, Merkez Bankası tarafından tutulan, bireysel krediler ile çek ve senetlere dair bilgilerin tutulduğu bir veri tabanıdır. Kara liste sık sık Kredi Kayıt Bürosu tarafından ayrıca tutulan bir başka kayıt olan kredi notu ile karıştırılmaktadır.
Bankalara ödenmeyen kredi ve kredi kartı borçları, 2-3 yıl sonra varlık yönetimi şirketlerine devrediliyor. 2019 Ekim ayı itibarıyla varlık yönetim şirketleri tarafından yönetilen tahsili geçmiş alacak tutarı 51 milyar lirayı aştı. Şirketler borcunu ödemek isteyenlere birçok kolaylık sağlarken, borcunu ödeyenler de kara listeden çıkıyor. İşte detaylar...
90 GÜNLÜK YASAL SÜRE
Acil nakit ihtiyaçlarında bankalar imdada koşuyor. Kredi ve kredi kartı birçok kişinin işini kolaylaştırıyor. Ancak bazen elde olmayan sebepler nedeniyle vadesinde ödenemeyen borçlar söz konusu olabiliyor. Posta'nın haberine göre borç geri ödemesinde vade uzadıkça yasal takip süreci başlıyor.