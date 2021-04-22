Herkese tüm vatandaşlara son dakika dört ayrı destek! Başvuru yapanlara 1000 TL ve 106 TL ödeme sonrasında gıda yardımı

Başvuru yapanlara 1000 TL ve 106 TL ödeme sonrasında gıda yardımı detayları son dakika merak ediliyor. Küresel bir şekilde alana gelen ekonomik zorlukların sonrasında devletten yardımlar gelmeye devam ediyor. 1000 TL pandemi yardımlarından gıda, odun, kömür ve elektrik destelerine varana kadar bir hayli seçenek sunuluyor. Verilen bu yardımlar sırasında bir yandan engelli, yaşlı ya da dul olmak gibi durumlara sahip vatandaşlar için tadilat alanlarında barınma hakları için takviyeleri de verilmeye devam ediyor. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından vatandaşlar için verilen yardımlardan en önemlisi gıda yardımı oluyor.

22.04.2021 14:27 - Son Güncelleme: 22.04.2021 14:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





