2000 TL hesaplara yatacak! Bu sene zam gelebilir! Emekli ikramiyesine zam var mı?

Kurban Bayramı ikramiyesi ise 20-23 Temmuz'a denk geliyor. Haziran ve Temmuz aylarında emekli aylığı bağlananlar da bu yıl 1 bayram ikramiyesi alacak. Emekli aylığı Temmuz'dan sonra bağlananlar ise gelecek yıl ikramiye alacak.

Faruk Erdem'in ilgili yazısı şöyle; Ancak bu yıl bir fark olacak. O da ikramiyelere enflasyon artışı yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde emekli ikramiyelerine enflasyon zammı yapılacağı müjdesi vermişti. Üstelik bu yeni zamlı ikramiyelerden bu yıl emekli olan veya bayramdan önce emeklilik kararı alınan sigortalılar da yararlanacak.