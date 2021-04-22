2000 TL hesaplara yatacak! Bu sene zam gelebilir! Emekli ikramiyesine zam var mı?
Her bayram öncesi emekliler ikramiye almaya devam ediyor. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi 1000 TL toplamda 2000 TL ikramiye hesaplara yatıyor. Bu yılki ikramiyelerin zamanlanıp zamlanmayacağı da merak ediliyor. Bayram ikramiyesinden emekliler faydalanabildiği gibi dul ve yetim maaşı alan vatandaşlar da faydalanabilecek. Peki emekli ikramiyesine zam var mı?
Emekli ikramiyesine zam var mı? Milyonlarca emekli Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyesi alacak. Emekli vatandaşların yanı sıra dul ve yetim maaşları alan kişiler de bayram ikramiyesi alabiliyor. Ramazan Bayramı öncesi 1000, Kurban Bayramı öncesi 1000 TL olarak toplamda 2000 TL ikramiye yatırılacak. Ancak ikramiyelere zam olabileceği iddia edilmişti.
Emekli olanlar, emeklilik tarihlerini izleyen dönemlerde verilecek ikramiyeleri alıyor. Bu yıl Ramazan Bayramı 13-15 Mayıs'a denk geliyor. Bu kapsamda Ramazan Bayramı ikramiyesinden, Mayıs'ta emekli aylığı bağlananlar da yararlanacak.
Bunun için Nisan ayı sonuna kadar emeklilik başvurusu yapmak gerekiyor. Nisan'da emeklilik için başvuranlar, bu yıl 2 ikramiyeyi cebine koyabiliyor.
Kurban Bayramı ikramiyesi ise 20-23 Temmuz'a denk geliyor. Haziran ve Temmuz aylarında emekli aylığı bağlananlar da bu yıl 1 bayram ikramiyesi alacak. Emekli aylığı Temmuz'dan sonra bağlananlar ise gelecek yıl ikramiye alacak.
Faruk Erdem'in ilgili yazısı şöyle; Ancak bu yıl bir fark olacak. O da ikramiyelere enflasyon artışı yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde emekli ikramiyelerine enflasyon zammı yapılacağı müjdesi vermişti. Üstelik bu yeni zamlı ikramiyelerden bu yıl emekli olan veya bayramdan önce emeklilik kararı alınan sigortalılar da yararlanacak.
SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.
İkramiye için başvuru gerekiyor mu?
Hayır emeklilerin ikramiyeleri için bir başvuru yapmalarına gerek bulunmuyor. Ödemeler otomatik olarak emekli maaşı aldıkları hesaplara yatırılacak.
Emekli maaşı olarak 2 aylık alanlar ne yapacak?
Eşinden ve kendi emekliliğinden dolayı iki maaş alanlarda 2 dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek.