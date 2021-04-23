Hemen hesaplara yatıyor! PTT'de almadığınız paranız olabilir! İşte bilinmediği için çekilmeyen o paralar ve detaylar

Devletin corana virüsü salgını sebebi ile yapmış olduğu yardım ve para takviyeleri çoğalırken vatandaşlara kritik ihtar geldi. Özellikle de SGK da unutulan paralar rekor ölçüye erişirken birey ödemeleri için kesinlikle başvurun tavsiyesi yapıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu çok sayıda alanda hem çalışanlara hem vatandaşlara ayrı ayrı ödemelerde bulunuyor. Kurum işsiz vatandaşlara, sigortalı vatandaşlara, hak sahibi olan olanlara, yaşlılara, çalışamayacak durumda olanlara, çalışmayanlara, kadınlara ayrı ayrı ödemelerde bulunuyor. SGK tarafından her yıl binlerce kişiye verilen yardımlardan birçoğu ne yazık ki hesapta kalıyor.

23.04.2021 08:23 - Son Güncelleme: 23.04.2021 08:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





