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Haberler Ekonomi Herkes EYT’yi konuşuyor ama emeklilik günü gelenler ne olacak? Emeklilik dilekçesi için Ocak ayını beklemek mi avantajlı?

Herkes EYT’yi konuşuyor ama emeklilik günü gelenler ne olacak? Emeklilik dilekçesi için Ocak ayını beklemek mi avantajlı?

Yılın sonuna yaklaşılırken, emeklilik şartlarını tamamlayanlar 'Bu ay mı Ocak ayında mı dilekçemi vereyim?' sorusunu sormaya başladı. Peki dilekçe tarihi emekli aylığını nasıl etkiliyor. Emeklilik dilekçesini 31 Aralık'a kadar vermek mi, Ocak ayını beklemek mi avantajlı? İşte bu sorunun yanıtı...

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
15.12.2022 11:49 - Son Güncelleme: 15.12.2022 11:49
Herkes EYT’yi konuşuyor ama emeklilik günü gelenler ne olacak? Emeklilik dilekçesi için Ocak ayını beklemek mi avantajlı?

Tüm çalışanların hayali emekli olmak. Emeklilikte de iyi bir aylık almak. Bağlanacak emekli aylığı; prime esas kazanç tutarı yani brüt maaş, prim ödeme gün sayısı ve aylık bağlama oranına göre belirleniyor.

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Herkes EYT’yi konuşuyor ama emeklilik günü gelenler ne olacak? Emeklilik dilekçesi için Ocak ayını beklemek mi avantajlı?

Bu çerçevede çalışanın maaşının yüksek olması emekli aylığında önemli bir belirleyici oluyor. Burada sadece son döneme değil tüm çalışma hayatı boyunca SGK'ya bildirilen prime esas kazanca bakılıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'na maaşların tam bildirilmesi de önem taşıyor.

Herkes EYT’yi konuşuyor ama emeklilik günü gelenler ne olacak? Emeklilik dilekçesi için Ocak ayını beklemek mi avantajlı?

Aylık bağlama oranları da hesaplamada etkili oluyor. Burada çalışılan dönem büyük önem taşıyor. Çünkü emekli maaşları bağlama sürecinde 1999 öncesi, 1999-Ekim 2008 arası, Ekim 2008 sonrası çalışmalar için farklı hesaplama yapılıyor. Her üç dönemde de farklı aylık bağlama oranları ve güncelleme katsayıları kullanılarak emekli aylığı hesaplanıyor.

Herkes EYT’yi konuşuyor ama emeklilik günü gelenler ne olacak? Emeklilik dilekçesi için Ocak ayını beklemek mi avantajlı?

Emekli aylığında en önemli unsurlar yukarıda saydığımız prime esas kazanç, prim ödeme gün sayısı ve aylık bağlama oranı olurken, dilekçenin verilme tarihinin de bir etkisi söz konusu. Yılın sonuna yaklaşılırken, bu konu en çok merak edilen konular arasında yerini aldı.

Herkes EYT’yi konuşuyor ama emeklilik günü gelenler ne olacak? Emeklilik dilekçesi için Ocak ayını beklemek mi avantajlı?

BU AY DİLEKÇE VERİLİRSE
Emeklilik dilekçesini 31 Aralık tarihinden önce verenlerin aylıkları hesaplanırken bu yılın Ocak ve Temmuz döneminde yapılan zamlar dikkate alınıyor.

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