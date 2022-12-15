Herkes EYT’yi konuşuyor ama emeklilik günü gelenler ne olacak? Emeklilik dilekçesi için Ocak ayını beklemek mi avantajlı?
Yılın sonuna yaklaşılırken, emeklilik şartlarını tamamlayanlar 'Bu ay mı Ocak ayında mı dilekçemi vereyim?' sorusunu sormaya başladı. Peki dilekçe tarihi emekli aylığını nasıl etkiliyor. Emeklilik dilekçesini 31 Aralık'a kadar vermek mi, Ocak ayını beklemek mi avantajlı? İşte bu sorunun yanıtı...
15.12.2022 11:49 - Son Güncelleme: 15.12.2022 11:49
Tüm çalışanların hayali emekli olmak. Emeklilikte de iyi bir aylık almak. Bağlanacak emekli aylığı; prime esas kazanç tutarı yani brüt maaş, prim ödeme gün sayısı ve aylık bağlama oranına göre belirleniyor.
Aylık bağlama oranları da hesaplamada etkili oluyor. Burada çalışılan dönem büyük önem taşıyor. Çünkü emekli maaşları bağlama sürecinde 1999 öncesi, 1999-Ekim 2008 arası, Ekim 2008 sonrası çalışmalar için farklı hesaplama yapılıyor. Her üç dönemde de farklı aylık bağlama oranları ve güncelleme katsayıları kullanılarak emekli aylığı hesaplanıyor.
BU AY DİLEKÇE VERİLİRSE
Emeklilik dilekçesini 31 Aralık tarihinden önce verenlerin aylıkları hesaplanırken bu yılın Ocak ve Temmuz döneminde yapılan zamlar dikkate alınıyor.