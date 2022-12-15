Herkes EYT’yi konuşuyor ama emeklilik günü gelenler ne olacak? Emeklilik dilekçesi için Ocak ayını beklemek mi avantajlı?

Bu çerçevede çalışanın maaşının yüksek olması emekli aylığında önemli bir belirleyici oluyor. Burada sadece son döneme değil tüm çalışma hayatı boyunca SGK'ya bildirilen prime esas kazanca bakılıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'na maaşların tam bildirilmesi de önem taşıyor.

