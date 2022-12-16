Emekliye 5.439 TL, Memura 10.987 TL MAAŞ+ Refah Payı! Ocak 2023'te %68.06 ZAM TABLOSU netleşiyor! 3.500, 4.000, 5.000, 6.000 TL alanlar...

Ocak zammı için yeni perde açıldı. Milyonların gözü ocak ayında verilecek zamlı maaşlarına çevrildi. Ocak ayına 2 hafta kala memur ve emeklilerin maaşlarıyla ilgili yeni ipuçları gelmeye devam ediyor. Masada enflasyon farkının yanı sıra refah payı da gündemde. Yüzde 19.16 artış tahminine göre en düşük maaş memurlarda 9 bin 105 liradan 10 bin 849 liraya, memur emeklilerinde 6 bin 78 liradan 7 bin 242 liraya yükselecek. Peki, emekli ve memurlar 2023'te kaç TL maaş alacak? İşte merak edilenler!