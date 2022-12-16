Emekliye 5.439 TL, Memura 10.987 TL MAAŞ+ Refah Payı! Ocak 2023'te %68.06 ZAM TABLOSU netleşiyor! 3.500, 4.000, 5.000, 6.000 TL alanlar...
Ocak'ta emekli ve memurun zamlı maaşları netleşecek. Son yapılan temmuz zammının ardından yeni maaşlar için heyecan dorukta. Yeni yıl için geri sayım devam ederken zam oranı hakkında araştırmalar da arttı. TÜİK son olarak Kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Geriye sadece 1 veri kaldı. Peki Emekli ve memur Ocak zammı ne kadar olacak? En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? İşte en yeni maaş tablosu haberimizde...
Ocak zammı için yeni perde açıldı. Milyonların gözü ocak ayında verilecek zamlı maaşlarına çevrildi. Ocak ayına 2 hafta kala memur ve emeklilerin maaşlarıyla ilgili yeni ipuçları gelmeye devam ediyor. Masada enflasyon farkının yanı sıra refah payı da gündemde. Yüzde 19.16 artış tahminine göre en düşük maaş memurlarda 9 bin 105 liradan 10 bin 849 liraya, memur emeklilerinde 6 bin 78 liradan 7 bin 242 liraya yükselecek. Peki, emekli ve memurlar 2023'te kaç TL maaş alacak? İşte merak edilenler!
Memurlar için 2022 yılının ikinci dönemi için yüzde 7 toplu sözleşme zammı bulunuyor ve enflasyon da yüzde 7'nin üzerine çıktığı için Kasım ayı enflasyonu dahil 5 aylık zamları yüzde 15,11'e ulaştı. Ancak bu oran Aralık ayında açıklanacak enflasyon oranıyla yeniden güncellenecek. Eğer Aralık ayında aylık enflasyon düşerse yüzde 15,11 geriye çekilecek, aylık enflasyon yükselirse yüzde 15,11 oranı artan aylık enflasyon kadar yükselmiş olacak.
MEMUR MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Memurlar için 2022 yılının ikinci dönemi için yüzde 7 toplu sözleşme zammı bulunuyor ve enflasyon da yüzde 7'nin üzerine çıktığı için Kasım ayı enflasyonu dahil 5 aylık zamları yüzde 15,11'e ulaştı. Ancak bu oran Aralık ayında açıklanacak enflasyon oranıyla yeniden güncellenecek. Eğer Aralık ayında aylık enflasyon düşerse yüzde 15,11 geriye çekilecek, aylık enflasyon yükselirse yüzde 15,11 oranı artan aylık enflasyon kadar yükselmiş olacak.