Asgari ücretliye Aralık'ta 3.097 TL ödeme! 700 BİN işçiye yılbaşı İKRAMİYESİ BUGÜN hesaplarda! Beklenen haber az önce geldi! ATM'den tek seferde...
İlave tediye ödemeleri, Aralık ayının ilk günlerinden bu yana merak edilen konulardan birisi olarak görüldü. İlk ödeme yapıldı. 2. taksit ödemesi için yüz binler dikkat kesildi. 2022 yılına ait tediye ödeme takvimi yılın ilk ayında duyurulmuştu. İlk taksit olan 13 günlük tediye ödemeler yapıldı. 700 bine yakın çalışanı yakından ilgilendiren ödemelere dair tarihler merak konusu oluyor. Peki, taşeron-kamu işçiye ilave tediye ne zaman ödenecek? İşte ödeme tarihi...
16.12.2022 09:09 - Son Güncelleme: 16.12.2022 09:10
700 bin işçinin merakla beklediği ödemeler 16 Aralık'ta hesaplara yatacak. Yeni yıl gelmeden maaşa ek en düşük 2 bin 4 TL, en yüksek 3.097 TL verilecek. Bu kapsamda 26 günlük tutar yılın ilk yarısında ödenirken, yılın ikinci yarısında Cumhurbaşkanı kararıyla 26 günlük bir ödeme daha yapılıyor. Peki, kimler bu ikramiyeden yararlanabilir? Maaşa göre kimler kaç TL alacak? İşte merak edilenler...