Asgari ücretliye Aralık'ta 3.097 TL ödeme! 700 BİN işçiye yılbaşı İKRAMİYESİ BUGÜN hesaplarda! Beklenen haber az önce geldi! ATM'den tek seferde...

700 bin işçinin merakla beklediği ödemeler 16 Aralık'ta hesaplara yatacak. Yeni yıl gelmeden maaşa ek en düşük 2 bin 4 TL, en yüksek 3.097 TL verilecek. Bu kapsamda 26 günlük tutar yılın ilk yarısında ödenirken, yılın ikinci yarısında Cumhurbaşkanı kararıyla 26 günlük bir ödeme daha yapılıyor. Peki, kimler bu ikramiyeden yararlanabilir? Maaşa göre kimler kaç TL alacak? İşte merak edilenler...