Herkes bunu bilmiyor! PTT'den 4.543 TL ödemenizi bugün almayı unutmayın! 300, 430, 500, 600 TL ödeme aylık olarak hesaba yatıyor! 7'den 70'e...

Ekonomik anlamda yetersiz olan ailelere devlet tarafından çeşitli destekler sağlanmaya devam ediliyor. Özellikle kadınlar ve çocuklar için pek çok sosyal destek ödemesi bulunuyor. Bu kapsamda nakdi destekler ön plana çıkıyor. Bunlar arasında; doğan her çocuk için bir kerelik ödeme yapılıyor. Eşi vefat eden, maddi açıdan zor durumdaki kadınlara aylık 500 lira ödeme sağlanıyor. İhtiyaç sahibi 18 yaş altı öksüz ve yetim çocuklar için aylık 300 lira destek ödemesi yapılıyor. Peki, bu sosyal yardım ödemesinden kimler yararlanabilir? İşte tüm detaylı bilgiler haberimizde!