Herkes bunu bilmiyor! PTT'den 4.543 TL ödemenizi bugün almayı unutmayın! 300, 430, 500, 600 TL ödeme aylık olarak hesaba yatıyor! 7'den 70'e...
İhtiyaç sahibi dar gelirli olan ailelere yardım parası devlet tarafından verilmektedir. Devlet ihtiyaç sahibi ailelere düzenli olarak aylık ödemelerle sosyal yardım yapmaya devam ediyor. Bunlardan kadınlara ve çocuklara yapılan yardımlar özellikle ön plana çıkıyor. Doğum parası, dul maaşı, çoklu doğum yardımı, öksüz- yetim maaşı, asker ailesine yardım, doktora gidene çeşitli destekler sağlanıyor. peki, kimler bu nakit ödemelerden yararlanabilir? İşte tüm merak edilenler!
31.05.2022 08:52 - Son Güncelleme: 31.05.2022 08:53
Ekonomik anlamda yetersiz olan ailelere devlet tarafından çeşitli destekler sağlanmaya devam ediliyor. Özellikle kadınlar ve çocuklar için pek çok sosyal destek ödemesi bulunuyor. Bu kapsamda nakdi destekler ön plana çıkıyor. Bunlar arasında; doğan her çocuk için bir kerelik ödeme yapılıyor. Eşi vefat eden, maddi açıdan zor durumdaki kadınlara aylık 500 lira ödeme sağlanıyor. İhtiyaç sahibi 18 yaş altı öksüz ve yetim çocuklar için aylık 300 lira destek ödemesi yapılıyor. Peki, bu sosyal yardım ödemesinden kimler yararlanabilir? İşte tüm detaylı bilgiler haberimizde!
İhtiyacı olanlara devlet 'yardım eli'ni uzatıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çok sayıda sosyal yardım programıyla ihtiyacı olan vatandaşların yardımına yetişiyor.