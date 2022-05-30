Herkes bekliyordu! TC kimlik numarasının sonu 1, 2, 3, 5, 7 ve 9 olanlar için ödemeler yapılıyor! Saat 18:00’den sonra...
Ülke içi üretimin artması ve buna bağlı olarak da dışa bağımlılığın en düşük orana indirilmesi amacı ile başlatılan çiftçi destek hizmetlerine ilişkin yeni bir açıklama yapıldı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi son dakika açıklaması yaparak, farklı kategoriler altında yapılacak olan ödemelerin, bugün itibari ile hesaplara geçeceğini bildirdi. İşte Bakan Vahit Kirişçi'nin açıklamalarının ayrıntıları
30.05.2022 08:41 - Son Güncelleme: 30.05.2022 08:41
Yine resmi Twitter hesabı aracılığı ile paylaşımda bulunan Bakan Vahit Kirişçi, "1 milyar 44 milyon 493 bin 492 TL'lik tarımsal destekleme ödemelerine bugün itibari ile başlıyoruz. Çiftçilerimize, üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.
Resmi Twitter hesabında konuya ilişkin bir görsel paylaşan Bakan Vahit Kirişçi, kamuoyunu bu şekilde bilgilendirmiş oldu.
Tarımsal destekleme ödemeleri:
- Islah amaçlı küçükbaş hayvan yetiştiriciliği desteği: 830 milyon 867 bin 440 TL
- Besilik erkek sığır desteği: 111 milyon 516 bin 200 TL
- Sürü yöneticisi desteği: 63 milyon 90 bin TL