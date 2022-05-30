Herkes bekliyordu! TC kimlik numarasının sonu 1, 2, 3, 5, 7 ve 9 olanlar için ödemeler yapılıyor! Saat 18:00’den sonra...

Yine resmi Twitter hesabı aracılığı ile paylaşımda bulunan Bakan Vahit Kirişçi, "1 milyar 44 milyon 493 bin 492 TL'lik tarımsal destekleme ödemelerine bugün itibari ile başlıyoruz. Çiftçilerimize, üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.