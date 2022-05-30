Trafik sigortalarında yeni dönem! 1 Haziran'dan itibaren başlıyor
Trafik sigortalarında milyonlarca araç sahibini ilgilendiren yeni bir düzenleme yapıldı. 17 Mayıs'ta yapılan değişikliğin ilk etabı 1 Haziran, ikinci etabı ise 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor. Yeni düzenleme kapsamında trafik sigortasında primler yüzde 25 oranında artıyor. En yüksek primi İstanbul'daki sürücüler, en düşüğü ise Adıyaman, Aydın, Burdur, Çanakkale, Hakkari, Hatay, Isparta'daki sürücüler ödeyecek. İşte detaylar...
Araç sahipleri günlerdir 'trafik sigortasına zam geldi, fiyat ne kadar artacak?' sorusuna yanıt arıyor. Trafik sigortasında yapılan değişiklikler merak ediliyor. Trafik sigortasında, 17 Mayıs'ta, yeni bir düzenleme yapıldı ve uygulama 1 Haziran'dan itibaren başlıyor.
Aslında yeni düzenleme iki etaplı; birinci etabı, 1 Haziran'dan itibaren fiyatlar, ikincisi de 1 Temmuz'dan itibaren trafik sigortasının teminatları artıyor. Trafik sigortasında uygulanacak tavan primini; illere, araç gruplarına, sürücünün hasar geçmişine göre Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), yani kamu belirleyip, yayınlıyor. Sigorta şirketleri de belirlenen bu tavan fiyatın üzerine satamıyor ama isteyen bu fiyatın altında primle satabiliyor.
EN DÜŞÜK 1.485 LİRA
Yeni düzenleme kapsamında da 1 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere trafik sigortasında primler yüzde 25 artıyor. Yeni fiyatlara göre, otomobiller için en yüksek primi 7.529 lira ile İstanbul'daki sürücüler öderken, en düşük primi ise yine otomobiller için 1.485 lira ile Adıyaman, Aydın, Burdur, Çanakkale, Hakkari, Hatay, Isparta'daki sürücüler ödeyecek.
Örneğin, İstanbul'da, ilk kez trafiğe çıkacak olanlar, 1 Haziran'dan itibaren trafik sigortasına 3 bin 12 lira, hasarlı sürücüler 7.529 lira, hasarsız sürücüler ise 1.656 lira ödeyecek. Bir örnek daha vereyim. Ankara'da; ilk kez trafiğe çıkacak olanlar 2.926 lira, hasarlı sürücüler 7.316, hasarsız sürücüler ise 1.610 lira ödeyecek.