Trafik sigortalarında yeni dönem! 1 Haziran’dan itibaren başlıyor

EN DÜŞÜK 1.485 LİRA

Yeni düzenleme kapsamında da 1 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere trafik sigortasında primler yüzde 25 artıyor. Yeni fiyatlara göre, otomobiller için en yüksek primi 7.529 lira ile İstanbul'daki sürücüler öderken, en düşük primi ise yine otomobiller için 1.485 lira ile Adıyaman, Aydın, Burdur, Çanakkale, Hakkari, Hatay, Isparta'daki sürücüler ödeyecek.