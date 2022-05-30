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Trafik sigortalarında yeni dönem! 1 Haziran'dan itibaren başlıyor

Trafik sigortalarında milyonlarca araç sahibini ilgilendiren yeni bir düzenleme yapıldı. 17 Mayıs'ta yapılan değişikliğin ilk etabı 1 Haziran, ikinci etabı ise 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor. Yeni düzenleme kapsamında trafik sigortasında primler yüzde 25 oranında artıyor. En yüksek primi İstanbul'daki sürücüler, en düşüğü ise Adıyaman, Aydın, Burdur, Çanakkale, Hakkari, Hatay, Isparta'daki sürücüler ödeyecek. İşte detaylar...

30.05.2022 08:59 - Son Güncelleme: 30.05.2022 08:59
Trafik sigortalarında yeni dönem! 1 Haziran’dan itibaren başlıyor

Araç sahipleri günlerdir 'trafik sigortasına zam geldi, fiyat ne kadar artacak?' sorusuna yanıt arıyor. Trafik sigortasında yapılan değişiklikler merak ediliyor. Trafik sigortasında, 17 Mayıs'ta, yeni bir düzenleme yapıldı ve uygulama 1 Haziran'dan itibaren başlıyor.

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Trafik sigortalarında yeni dönem! 1 Haziran’dan itibaren başlıyor

Aslında yeni düzenleme iki etaplı; birinci etabı, 1 Haziran'dan itibaren fiyatlar, ikincisi de 1 Temmuz'dan itibaren trafik sigortasının teminatları artıyor. Trafik sigortasında uygulanacak tavan primini; illere, araç gruplarına, sürücünün hasar geçmişine göre Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), yani kamu belirleyip, yayınlıyor. Sigorta şirketleri de belirlenen bu tavan fiyatın üzerine satamıyor ama isteyen bu fiyatın altında primle satabiliyor.

Trafik sigortalarında yeni dönem! 1 Haziran’dan itibaren başlıyor

EN DÜŞÜK 1.485 LİRA
Yeni düzenleme kapsamında da 1 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere trafik sigortasında primler yüzde 25 artıyor. Yeni fiyatlara göre, otomobiller için en yüksek primi 7.529 lira ile İstanbul'daki sürücüler öderken, en düşük primi ise yine otomobiller için 1.485 lira ile Adıyaman, Aydın, Burdur, Çanakkale, Hakkari, Hatay, Isparta'daki sürücüler ödeyecek.

Trafik sigortalarında yeni dönem! 1 Haziran’dan itibaren başlıyor

En yüksek prim, 1. kademe denilen hasarlı sürücülerin ödeyeceği prim; en düşük prim ise 7. kademe denilen hasarsız sürücünün ödeyeceği prim.

Trafik sigortalarında yeni dönem! 1 Haziran’dan itibaren başlıyor

Örneğin, İstanbul'da, ilk kez trafiğe çıkacak olanlar, 1 Haziran'dan itibaren trafik sigortasına 3 bin 12 lira, hasarlı sürücüler 7.529 lira, hasarsız sürücüler ise 1.656 lira ödeyecek. Bir örnek daha vereyim. Ankara'da; ilk kez trafiğe çıkacak olanlar 2.926 lira, hasarlı sürücüler 7.316, hasarsız sürücüler ise 1.610 lira ödeyecek.

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