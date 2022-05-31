Ve belli oldu! Devlet kurumu açıkladı: Eğer aracınızı satarsanız, 15 bin TL tutarında borç ödemek zorunda kalacaksınız!
Devletin engelli vatandaşların araç sahibi olabilmeleri amacı ile sunmuş olduğu ÖTV indirimi ve ÖTV muafiyeti haklarına ilişkin önemli detaylar yayınlandı. Söz konusu haklardan kimlerin yararlanabileceği aktarılırken, hangi durumlarda bu hakların kaybedileceği de açıklandı.
Ülke sınırlarımız içerisinde yaşayan engelli vatandaşlara, topluma geri kazandırılmaları ve kendi ihtiyaçlarını rahat bir şekilde karşılayabilmeleri adına birçok farklı başlık altında ayrıcalıklı hizmetler sunulmaktadır. Bu hizmetlerden birisi de ÖTV'siz araç sahibi olma fırsatıdır. Bu kapsamda ilgili haktan yararlanan veya yararlanacak olan vatandaşları uyaran devlet, ayrıntılı bilgilendirmede bulundu.
ÖTV İndirimli ve ÖTV'siz Araç Satışı Ne Anlama Gelir?
ÖTV indirimi ve ÖTV muafiyeti, devletin engelli vatandaşlara sunduğu ayrıcalıklı hizmetlerdi ifade etmektedir. Bu kapsamda engel oranı yüzde 40'ın üzerinde olan vatandaşlar ÖTV indirimi, engel oranı yüzde 90'ın üzerinde olan vatandaşlar ise ÖTV muafiyeti hakkından yararlanarak araç sahibi olabilmektelerdir.
ÖTV İndirimi ve ÖTV Muafiyeti Haklarından Kimler Yararlanabilir?
Devletin engelli vatandaşlara sunmuş olduğu ÖTV indirimi ve ÖTV muafiyeti haklarından yararlanarak araç sahibi olmak için bazı şartların sağlanması gerekmektedir. Sağlanması gereken kriterler ise genel hatları ile şu şekilde belirlenmiştir: