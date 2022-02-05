Herkes bekliyordu! 1.750, 2.750 ve 3.000 TL’ye kadar ek ödeme hesaplara anında yatıyor! 3 banka açıklama yaptı

1.500 TL ve altında maaş alanların 675 TL promosyon ödülüne ek olarak 1 fatura talimatı vermeleri halinde 750 TL daha alarak toplamda 1.425 TL promosyon alması sağlanacak. Emekli maaşı 2.500 TL ve üzerinde olanlar ise 1 fatura talimatı ile ek ödül kazanarak 1.750 TL nakit promosyon kazanacak.