Ve sonunda netleşti! Devletten kredi müjdesi Resmi Gazete ile yayımlandı! 2 katına çıkarılmış oldu! 1.576,80 TL'ye ev alabilirsiniz
Kamu bankaları ev sahibi olmak isteyenlere avantajlı kredi fırsatları sunmaya devam ediyor. Düşük faiz oranları ve uygun geri ödeme seçenekleri ile kira öder gibi vatandaşları ev sahibi yapmaya hazırlanan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank konut kredisi paketlerini duyurdu. Emekliye, çalışana ve evi kentsel dönüşüme gireceklere özel sayısız konut kredisi fırsatı vatandaşların 2022 yılında da uygun finansman seçeneklerinden yararlanmasını sağlıyor. İşte konut kredilerinde yeni dönem
Kentsel Dönüşüm Kredilerinde Yeni Dönem!
Cumhurbaşkanı Kararı ile kentsel dönüşüm kredilerinde yeni dönem resmen başladı. Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan faiz destekli kredilerin kullandırılma süreleri 1 yıldan 2 yıla kadar yükselti.
Ziraat Bankası Konut Kredisi
Ziraat Bankası konut kredisi paketlerini duyurdu. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için cazip faiz oranları ile kredi sağlayan Ziraat Bankası, kentsel dönüşüm kararı sonrasında ise Ziraat Katılım üzerinden sağlanan kredilerinde güncellemeye gidecek.
Ziraat Bankası Sıfır Konut Kredisi kapsamında %1,20'den başlayan faiz oranları uygulanırken, Çalışanın Artısı Konut Kredisi ve Emeklinin Artısı Konut Kredisi kapsamında %1,29'dan başlayan faiz oranları ile emekli ve çalışana özel oranlar sunuyor.