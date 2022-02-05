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Haberler Ekonomi Ve sonunda netleşti! Devletten kredi müjdesi Resmi Gazete ile yayımlandı! 2 katına çıkarılmış oldu! 1.576,80 TL'ye ev alabilirsiniz

Ve sonunda netleşti! Devletten kredi müjdesi Resmi Gazete ile yayımlandı! 2 katına çıkarılmış oldu! 1.576,80 TL'ye ev alabilirsiniz

Kamu bankaları ev sahibi olmak isteyenlere avantajlı kredi fırsatları sunmaya devam ediyor. Düşük faiz oranları ve uygun geri ödeme seçenekleri ile kira öder gibi vatandaşları ev sahibi yapmaya hazırlanan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank konut kredisi paketlerini duyurdu. Emekliye, çalışana ve evi kentsel dönüşüme gireceklere özel sayısız konut kredisi fırsatı vatandaşların 2022 yılında da uygun finansman seçeneklerinden yararlanmasını sağlıyor. İşte konut kredilerinde yeni dönem

takvim.com.tr
05.02.2022 12:13 - Son Güncelleme: 05.02.2022 12:13
Ve sonunda netleşti! Devletten kredi müjdesi Resmi Gazete ile yayımlandı! 2 katına çıkarılmış oldu! 1.576,80 TL’ye ev alabilirsiniz

Kentsel Dönüşüm Kredilerinde Yeni Dönem!

Cumhurbaşkanı Kararı ile kentsel dönüşüm kredilerinde yeni dönem resmen başladı. Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan faiz destekli kredilerin kullandırılma süreleri 1 yıldan 2 yıla kadar yükselti.

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Ve sonunda netleşti! Devletten kredi müjdesi Resmi Gazete ile yayımlandı! 2 katına çıkarılmış oldu! 1.576,80 TL’ye ev alabilirsiniz

Düzenlemede dikkat çeken diğer bir detay ise devlet faiz destekli kredi tutarlarının 2 katına kadar çıkarılması oldu. Böylece 80 bin TL güçlendirme kredisi 160 bin TL'ye, 200 bin TL işyeri yapım kredisi tutarı ise 160 bin TL'ye yükselmiş oldu.

Ve sonunda netleşti! Devletten kredi müjdesi Resmi Gazete ile yayımlandı! 2 katına çıkarılmış oldu! 1.576,80 TL’ye ev alabilirsiniz

Ziraat Bankası Konut Kredisi

Ziraat Bankası konut kredisi paketlerini duyurdu. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için cazip faiz oranları ile kredi sağlayan Ziraat Bankası, kentsel dönüşüm kararı sonrasında ise Ziraat Katılım üzerinden sağlanan kredilerinde güncellemeye gidecek.

Ve sonunda netleşti! Devletten kredi müjdesi Resmi Gazete ile yayımlandı! 2 katına çıkarılmış oldu! 1.576,80 TL’ye ev alabilirsiniz

Ziraat Bankası Sıfır Konut Kredisi kapsamında %1,20'den başlayan faiz oranları uygulanırken, Çalışanın Artısı Konut Kredisi ve Emeklinin Artısı Konut Kredisi kapsamında %1,29'dan başlayan faiz oranları ile emekli ve çalışana özel oranlar sunuyor.

Ve sonunda netleşti! Devletten kredi müjdesi Resmi Gazete ile yayımlandı! 2 katına çıkarılmış oldu! 1.576,80 TL’ye ev alabilirsiniz

Diğer konut kredisi taleplerinde ise %1,36 faiz oranları uygulanmaktadır. 100.000 TL kredi için 120 ay vade ile sıfır konutlarda geçerli aylık 1.576,80 TL ödeyerek ev sahibi olabilirsiniz.

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