Ve sonunda netleşti! Devletten kredi müjdesi Resmi Gazete ile yayımlandı! 2 katına çıkarılmış oldu! 1.576,80 TL’ye ev alabilirsiniz

Düzenlemede dikkat çeken diğer bir detay ise devlet faiz destekli kredi tutarlarının 2 katına kadar çıkarılması oldu. Böylece 80 bin TL güçlendirme kredisi 160 bin TL'ye, 200 bin TL işyeri yapım kredisi tutarı ise 160 bin TL'ye yükselmiş oldu.