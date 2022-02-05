Bankalarda hafta sonu sallandı, Şubat depremi yaşandı! Banka kredi faizleri, 32 günlük vadeli mevduat hesap faizi oranları...
Kur korumalı TL mevduat hesapları hakkında yeni detaylar paylaşılmaya devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan'ın yaptığı açıklama sonrasında güncel faiz oranları da merak edilmeye başlamıştı. Geçtiğimiz haftalarda TCMB'ye faiz belirleme yetkisinin de verilmesinin ardından 32 günlük vadeli mevduat hesaplarında faiz oranları yüzde 20 seviyelerinden yeniden düşmeye başladı. Bakan Yardımcısı Gürcan'ın açıklamasında ise 2 Şubat itibariyle kur korumalı TL mevduat hesaplarındaki miktarın 281 milyar liraya yükseldiği ifade edildi. En yüksek 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları ise değişmeye devam ediyor.
Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı 281 Milyar Liraya Yükseldi
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, 2 Şubat 2022 tarihine kur korumalı TL mevduat hesaplarına ilişkin verileri paylaştı. Buna göre 281 milyar lira seviyesine ulaştığını ifade eden Gürcan, söz konusu meblağın 119 milyar lirasının Merkez Bankası destekli, 162 milyar lirasının ise Hazine destekli olarak hesaplara geçtiğini ifade etti.
Kur korumalı TL mevduat hesaplarında tutarın artmaya devam ettiğine işaret eden Bakan Yardımcısı Gürcan, durgunluğun da hızlı bir şekilde azaltıldığını ifade etti.
Öte yandan enflasyonda ise Nisan ayından itibaren düşüş beklediklerini kaydetti. Kur korumalı TL mevduat hesaplarına ilginin artması ve yeni düzenlemeler sonrasında bankaların standart vadeli mevduat hesaplarında ise faiz oranlarının düşüş eğilimine girdiği görüldü.