Bankalarda hafta sonu sallandı, Şubat depremi yaşandı! Banka kredi faizleri, 32 günlük vadeli mevduat hesap faizi oranları...

Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı 281 Milyar Liraya Yükseldi

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, 2 Şubat 2022 tarihine kur korumalı TL mevduat hesaplarına ilişkin verileri paylaştı. Buna göre 281 milyar lira seviyesine ulaştığını ifade eden Gürcan, söz konusu meblağın 119 milyar lirasının Merkez Bankası destekli, 162 milyar lirasının ise Hazine destekli olarak hesaplara geçtiğini ifade etti.