Her yıl 6 aylığına gittiği Kilis'ten dünyaya tonlarca zeytinyağı ihraç ediyor

Eraslan ailesi, bir gün köylerine dönme düşüncesiyle satın aldıkları araziye zeytin fideleri dikti. Bu süre zarfında zeytin ağaçlarının bakımını yapmak için yılın belli dönemlerinde Kocaeli'den 1070 kilometre uzaklıktaki Kilis'e gelen Irmak Eraslan, yıllarca emek verdiği zeytin fidanlarından 5 sene sonra meyve almaya başladı.