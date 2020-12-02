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Her yıl 6 aylığına gittiği Kilis'ten dünyaya tonlarca zeytinyağı ihraç ediyor

Kocaeli'de oturan 50 yaşındaki Irmak Eraslan, her yıl 6 aylığına geldiği memleketi Kilis'te ektiği zeytin ağaçlarından ürettiği organik zeytinyağını Fransa'ya ihraç etmeyi başardı.

02.12.2020 12:07 - Son Güncelleme: 02.12.2020 12:07
Her yıl 6 aylığına gittiği Kilis'ten dünyaya tonlarca zeytinyağı ihraç ediyor

Kocaeli'de oturan 50 yaşındaki Irmak Eraslan, her yıl 6 aylığına geldiği memleketi Kilis'te ektiği zeytin ağaçlarından ürettiği organik zeytinyağını Fransa'ya ihraç etmeyi başardı.

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Her yıl 6 aylığına gittiği Kilis'ten dünyaya tonlarca zeytinyağı ihraç ediyor

Eşi İbrahim Eraslan'ın memuriyeti dolayısıyla yıllardır Türkiye'nin çeşitli kentlerinde yaşayan Eraslan, 11 sene önce memleketi Kilis'in Musabeyli ilçesindeki Hacılar köyünde 100 dönümlük boş arazi satın aldı.

Her yıl 6 aylığına gittiği Kilis'ten dünyaya tonlarca zeytinyağı ihraç ediyor

Eraslan ailesi, bir gün köylerine dönme düşüncesiyle satın aldıkları araziye zeytin fideleri dikti. Bu süre zarfında zeytin ağaçlarının bakımını yapmak için yılın belli dönemlerinde Kocaeli'den 1070 kilometre uzaklıktaki Kilis'e gelen Irmak Eraslan, yıllarca emek verdiği zeytin fidanlarından 5 sene sonra meyve almaya başladı.

Her yıl 6 aylığına gittiği Kilis'ten dünyaya tonlarca zeytinyağı ihraç ediyor

Yılın 6 ayını zeytin ağaçlarıyla ilgilenmek için köyünde geçiren Eraslan, kadın girişimcilerin başarılarını örnek alarak zeytinyağı ticaretine başladı.

Her yıl 6 aylığına gittiği Kilis'ten dünyaya tonlarca zeytinyağı ihraç ediyor

Yurt içinde çeşitli kentlerin yanı sıra Fransa'ya zeytinyağı gönderen Eraslan, ihracatı genişleterek sektörde büyümeyi hedefliyor.

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