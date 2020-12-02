Her yıl 6 aylığına gittiği Kilis'ten dünyaya tonlarca zeytinyağı ihraç ediyor
Kocaeli'de oturan 50 yaşındaki Irmak Eraslan, her yıl 6 aylığına geldiği memleketi Kilis'te ektiği zeytin ağaçlarından ürettiği organik zeytinyağını Fransa'ya ihraç etmeyi başardı.
02.12.2020 12:07
- Son Güncelleme: 02.12.2020 12:07
Eraslan ailesi, bir gün köylerine dönme düşüncesiyle satın aldıkları araziye zeytin fideleri dikti. Bu süre zarfında zeytin ağaçlarının bakımını yapmak için yılın belli dönemlerinde Kocaeli'den 1070 kilometre uzaklıktaki Kilis'e gelen Irmak Eraslan, yıllarca emek verdiği zeytin fidanlarından 5 sene sonra meyve almaya başladı.
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