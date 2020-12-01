Niğde'de müteahhitliği bıraktı 3 milyon 600 bin lira destekle hayvancılığa başladı

Projelerini bitirdikten sonra çiftlik kuran Kopan, kademeli olarak hayvanlarının sayısını artırdı. Hazırladığı 6 milyon 500 bin TL yatırım için Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 3,6 milyon TL hibe desteği alan Kopan, 5 bin dekar arazide hem yem üretimi yapıp hem de 5 bin büyükbaş besleyerek, 100 kişiye istihdam sağlamaya başladı.