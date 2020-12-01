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Niğde'de müteahhitliği bıraktı 3 milyon 600 bin lira destekle hayvancılığa başladı

Niğde'de müteahhitlik yapan inşaat mühendisi Yaşar Kopan (51), hobi olarak başladığı büyükbaş hayvancılıkta Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan aldığı 3 milyon 600 bin TL destek ile 5 bin büyükbaş hayvan alıp, 5 bin dekar arazide hayvan çiftliği kurdu.

01.12.2020 09:18 - Son Güncelleme: 01.12.2020 09:18
Niğde'de müteahhitliği bıraktı 3 milyon 600 bin lira destekle hayvancılığa başladı

Niğde'de uzun yıllar müteahhitlik yapan inşaat mühendisi Yaşar Kopan, hobi olarak başladığı hayvancılıkta işini büyütmek için bir süre önce mesleğini bıraktı.

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Niğde'de müteahhitliği bıraktı 3 milyon 600 bin lira destekle hayvancılığa başladı

Projelerini bitirdikten sonra çiftlik kuran Kopan, kademeli olarak hayvanlarının sayısını artırdı. Hazırladığı 6 milyon 500 bin TL yatırım için Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 3,6 milyon TL hibe desteği alan Kopan, 5 bin dekar arazide hem yem üretimi yapıp hem de 5 bin büyükbaş besleyerek, 100 kişiye istihdam sağlamaya başladı.

Niğde'de müteahhitliği bıraktı 3 milyon 600 bin lira destekle hayvancılığa başladı

İşletmesinde hayvanlara yem üretmek için yem fabrikası ve silolar kurduğunu da belirten Kopan, "İktisat mastırı eğitimimde öğrendiğim çok önemli bir kavram var.

Niğde'de müteahhitliği bıraktı 3 milyon 600 bin lira destekle hayvancılığa başladı

Bir işletmenin, bir ülkenin, bir şirketin en önemli değerlerini sıralarken önce işletme sermayesi dersiniz. Sonra, yeriniz varsa, ekipman ve alet dersiniz ama benim için birinci sırada ve en önemlisi olan insan kaynaklarınızdır.

Niğde'de müteahhitliği bıraktı 3 milyon 600 bin lira destekle hayvancılığa başladı

Bu işe başladığımda 300 büyükbaş hayvanım vardı. Zaman içerisinde 500'e, 1000'e derken 5 bin büyükbaş hayvanımız bulunuyor.

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