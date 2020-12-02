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Türkiye'deki üretimin yüzde 80'ini karşılayan Osmaniye Kadirli'de turp 4 ay boyunca 5 bin kişiye istihdam sağlıyor
Türkiye'deki üretimin yüzde 80'ini karşılayan Osmaniye Kadirli'de turp 4 ay boyunca 5 bin kişiye istihdam sağlıyor
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde "kırmızı altın" olarak adlandırılan turp, Savrun Çayı'nın soğuk sularında kadınlar tarafından temizlenip paketlenerek sofralardaki yerini alıyor. Türkiye'nin turp üretiminin yüzde 80'ine yakınının karşılandığı Kadirli'de hasatla birlikte kadınların da soğukla zorlu mesaisi başlıyor. Turp ilçede 4 ay boyunca 5 bin kişiye iş imkanı sağlıyor.
02.12.2020 13:42
- Son Güncelleme: 02.12.2020 13:42
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde "kırmızı altın" olarak adlandırılan turp, Savrun Çayı'nın soğuk sularında kadınlar tarafından temizlenip paketlenerek sofralardaki yerini alıyor.
Türkiye'nin turp üretiminin yüzde 80'ine yakınının karşılandığı Kadirli'de hasatla birlikte kadınların da soğukla zorlu mesaisi başlıyor.
Tarlalardan toplanarak römorklarla Savrun Çayı'na getirilen turplar, kurulan havuzlarda biriktirilerek yıkanıp toprağından temizleniyor.
Daha sonra paketlenerek Türkiye'nin dört bir yanına gönderilen turpların temizlenme ve paketlenme işinde genellikle çevre köylerde ve ilçe merkezinde yaşayan kadınlar başı çekiyor.
Günün ilk ışıklarıyla mesaiye başlayan kadınlar, ayaklarında çizmelerle soğuk suyun içinde 12-13 saat boyunca turp temizleyip paketliyor.