Haberler Galeri Ekonomi Türkiye'deki üretimin yüzde 80'ini karşılayan Osmaniye Kadirli'de turp 4 ay boyunca 5 bin kişiye istihdam sağlıyor

Türkiye'deki üretimin yüzde 80'ini karşılayan Osmaniye Kadirli'de turp 4 ay boyunca 5 bin kişiye istihdam sağlıyor

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde "kırmızı altın" olarak adlandırılan turp, Savrun Çayı'nın soğuk sularında kadınlar tarafından temizlenip paketlenerek sofralardaki yerini alıyor. Türkiye'nin turp üretiminin yüzde 80'ine yakınının karşılandığı Kadirli'de hasatla birlikte kadınların da soğukla zorlu mesaisi başlıyor. Turp ilçede 4 ay boyunca 5 bin kişiye iş imkanı sağlıyor.

02.12.2020 13:42 - Son Güncelleme: 02.12.2020 13:42
Türkiye'deki üretimin yüzde 80'ini karşılayan Osmaniye Kadirli'de turp 4 ay boyunca 5 bin kişiye istihdam sağlıyor

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde "kırmızı altın" olarak adlandırılan turp, Savrun Çayı'nın soğuk sularında kadınlar tarafından temizlenip paketlenerek sofralardaki yerini alıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Türkiye'deki üretimin yüzde 80'ini karşılayan Osmaniye Kadirli'de turp 4 ay boyunca 5 bin kişiye istihdam sağlıyor

Türkiye'nin turp üretiminin yüzde 80'ine yakınının karşılandığı Kadirli'de hasatla birlikte kadınların da soğukla zorlu mesaisi başlıyor.

Türkiye'deki üretimin yüzde 80'ini karşılayan Osmaniye Kadirli'de turp 4 ay boyunca 5 bin kişiye istihdam sağlıyor

Tarlalardan toplanarak römorklarla Savrun Çayı'na getirilen turplar, kurulan havuzlarda biriktirilerek yıkanıp toprağından temizleniyor.

Türkiye'deki üretimin yüzde 80'ini karşılayan Osmaniye Kadirli'de turp 4 ay boyunca 5 bin kişiye istihdam sağlıyor

Daha sonra paketlenerek Türkiye'nin dört bir yanına gönderilen turpların temizlenme ve paketlenme işinde genellikle çevre köylerde ve ilçe merkezinde yaşayan kadınlar başı çekiyor.

Türkiye'deki üretimin yüzde 80'ini karşılayan Osmaniye Kadirli'de turp 4 ay boyunca 5 bin kişiye istihdam sağlıyor

Günün ilk ışıklarıyla mesaiye başlayan kadınlar, ayaklarında çizmelerle soğuk suyun içinde 12-13 saat boyunca turp temizleyip paketliyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Her yıl 6 aylığına gittiği Kilis'ten dünyaya tonlarca zeytinyağı ihraç ediyor
Her yıl 6 aylığına gittiği Kilis'ten dünyaya tonlarca zeytinyağı ihraç ediyor